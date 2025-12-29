Bolsonaro faz nova intervenção nesta segunda: entenda o procedimento

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltará ao centro cirúrgico a partir de 14h desta segunda-feira, 29. Na ocasião, será realizado um novo procedimento voltado ao tratamento das crises persistentes de soluço. A intervenção consiste no bloqueio anestésico do nervo frênico no lado esquerdo. No último sábado, ele realizou o mesmo tratamento, mas no lado direito.

Segundo boletim médico divulgado no domingo, Bolsonaro teve uma nova crise de soluços durante a madrugada, acompanhada por aumento da pressão arterial. “Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento, encontra-se estável e sem soluços”, informou a equipe responsável. De acordo com os médicos, os episódios dificultaram o sono.

A nota também explica que o bloqueio do nervo frênico esquerdo já fazia parte da programação do tratamento e foi indicado como etapa complementar, necessária para avaliação dos efeitos da intervenção. A medida faz parte da estratégia adotada pela equipe para conter episódios persistentes de soluço.

O bloqueio do nervo frênico é indicado quando há soluços refratários, ou seja, que não respondem bem ao uso de medicamentos. Esse nervo controla os movimentos do diafragma — músculo fundamental para o processo de respiração. Ao reduzir temporariamente os estímulos nervosos, o procedimento busca cessar as contrações involuntárias que causam o sintoma.

As crises de soluço estão relacionadas às complicações da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, o ex-presidente enfrenta alterações no trato gastrointestinal e episódios recorrentes de soluço com difícil controle clínico.

A equipe médica prevê que Bolsonaro continue internado por, no mínimo, 48 horas após a realização do procedimento, marcada para esta segunda. Durante esse período, ele passará por monitoramento da dor, fisioterapia de reabilitação e medidas de prevenção à trombose venosa.

A nova intervenção ocorre após cirurgia feita na quinta-feira, 25, quando Bolsonaro foi submetido à correção de uma hérnia inguinal bilateral. A operação, feita por via convencional, durou cerca de três horas e meia e foi considerada bem-sucedida. No dia seguinte, a equipe médica informou ter feito ajustes nos medicamentos usados para controlar o soluço e tratar refluxo gastroesofágico.

Desde a internação na quarta, esta será a terceira vez que o ex-presidente vai ao centro cirúrgico. Ele permanece no Hospital DF Star, em Brasília, em cuidados pós-operatórios. A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após laudo da Polícia Federal apontar necessidade de intervenção médica. Bolsonaro está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O que é o bloqueio do nervo frênico

O bloqueio do nervo frênico é uma técnica anestésica usada em casos específicos de soluço persistente, especialmente quando o tratamento com remédios não produz melhora. O nervo controla o diafragma, cuja contração involuntária provoca o sintoma.

Na prática, a anestesia é aplicada de forma localizada para interromper temporariamente a transmissão de estímulos nervosos ao músculo. Isso permite avaliar se a ausência dos impulsos reduz ou elimina as crises.

O procedimento não causa paralisia nem afeta de forma definitiva a respiração. Trata-se de uma medida temporária, usada como teste clínico.

Em alguns casos, como o de Jair Bolsonaro, o bloqueio pode ser feito de forma bilateral — primeiro de um lado, depois do outro — para permitir análise da resposta do organismo antes de avançar no tratamento.

A técnica é indicada somente após avaliação médica criteriosa e costuma ser aplicada quando há ligação dos soluços com alterações neurológicas ou gastrointestinais.

(Com informações de O Globo)