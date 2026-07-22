Trump acerta pacto nuclear com a Arábia Saudita

Os Estados Unidos chegaram a um acordo com a Arábia Saudita para apoiar o desenvolvimento de um programa nuclear civil no país, segundo informações publicadas nesta quarta-feira pelo The New York Times.

O entendimento pode abrir caminho para que Riad passe a enriquecer urânio, tema sensível na política de não proliferação nuclear.

De acordo com o jornal, o governo do presidente Donald Trump pretende formalizar e anunciar o acordo ainda nesta quarta-feira. A iniciativa faz parte da estratégia da Casa Branca para aprofundar a parceria com a Arábia Saudita em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

Acordo reforça aliança em meio ao conflito com o Irã

O avanço das negociações ocorre enquanto Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques nas últimas duas semanas, após o rompimento do cessar-fogo firmado em 18 de junho. Nesse cenário, a Arábia Saudita permanece como um dos principais aliados de Washington na região e, até o momento, não foi alvo direto das ofensivas iranianas.

O reino saudita, porém, enfrenta outra frente de instabilidade. Desde 2015, lidera uma coalizão militar que apoia o governo reconhecido internacionalmente do Iêmen contra os rebeldes houthis.

Na última semana, os houthis lançaram projéteis contra a Arábia Saudita após acusarem Riad de participar de um ataque ao aeroporto internacional de Sanaa para impedir o pouso de uma aeronave iraniana que transportava integrantes do grupo.

Além dos ataques, os rebeldes anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita, medida que amplia os riscos para o transporte na região e se soma às restrições no Estreito de Ormuz decorrentes do conflito entre Estados Unidos e Irã.

Venda de armamentos amplia cooperação

O acordo nuclear também sucede outra iniciativa recente da administração Trump para fortalecer os laços com Riad. Os Estados Unidos aprovaram a venda de foguetes de alta precisão para a Arábia Saudita em um contrato estimado em cerca de US$ 2 bilhões.

Caso seja confirmado, o entendimento representará um dos principais avanços da cooperação estratégica entre Washington e Riad em meio ao cenário de crescente instabilidade no Oriente Médio.

*Com EFE