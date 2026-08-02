Michelle Bolsonaro segue internada e pode desfalcar convenção com Flávio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) permanece internada neste domingo, 2, após ser submetida a um procedimento para tratar um quadro persistente de cefaleia. Segundo a assessoria, Michelle passou por um "bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos" devido a persistência do quadro e aguarda um novo boletim da equipe médica sobre seu estado de saúde.

Michelle foi internada no sábado, 1º, para realizar uma bateria de exames destinada a investigar crises recorrentes de enxaqueca. Na noite do mesmo dia, publicou uma foto em uma cama de hospital nas redes sociais, agradeceu "pelas orações e por todo carinho" e mostrou a primeira refeição após os procedimentos.

Michelle Bolsonaro é internada na véspera de convenção ao Senado

A internação ocorre no fim de semana da convenção do Partido Liberal (PL), marcada para as 17h30 deste domingo, em Brasília. O evento deve oficializar a candidatura de Michelle ao Senado pelo Distrito Federal, ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que disputará a segunda vaga da legenda.

No sábado, Michelle não participou do evento de lançamento da pré-candidatura de Bia Kicis ao Senado devido aos exames médicos. Na ocasião, a deputada afirmou que a ex-primeira-dama acompanhava o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária em Brasília, e precisou ser encaminhada ao hospital.

A convenção também contará com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato do partido à Presidência da República.

Havia expectativa de que o evento marcasse a primeira aparição pública de Michelle e Flávio após a crise entre os dois, iniciada em junho, quando a ex-primeira-dama afirmou ter sido "humilhada" e "maltratada" pelo senador em uma ligação telefônica. O impasse foi encerrado em 23 de julho, após Michelle aceitar um pedido público de desculpas de Flávio.

Moraes autoriza visita de cunhada de Bolsonaro em ausência de Michelle

Também no sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, em caráter excepcional, que Geovanna Kathleen Ferreira Lima, irmã de Michelle Bolsonaro, permanecesse na residência onde Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária.

Segundo a decisão, a autorização foi concedida após a defesa informar que Michelle precisaria se ausentar para realizar exames médicos, com possibilidade de internação. A cunhada foi autorizada a prestar assistência ao ex-presidente e à filha do casal durante a ausência da ex-primeira-dama. Moraes determinou que a medida vale apenas até o retorno de Michelle à residência.