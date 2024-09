O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 32,1% das intenções de votos na disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 26%, e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 18,1%, segundo pesquisa Veritá divulgada nesta segunda-feira, 16.

Na quarta posição, Tabata Amaral (PSB) tem 5,5%, empatada tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 5,4%, e Marina Helena (NOVO), com 3%.

Os demais candidatos não passam de 1% cada. Brancos e nulos somam 5%, enquanto os entrevistados que não sabem ou não responderam foram 3,6%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de setembro de 2024. Portanto, pode não ter captado a reação do eleitorado ao debate e à cadeirada de Datena em Marçal.

Na comparação com o levantamento anterior, Marçal cresceu 2,1 pontos percentuais, Boulos avançou 4,4 pontos percentuais, e Nunes teve alta de 3,9 pontos percentuais. Tabata e Datena oscilaram dentro da margem de erro, assim como Marina Helena.

Pesquisa Veritá em SP:

Pablo Marçal (PRTB): 32,1%

Guilherme Boulos (PSOL): 26%

Ricardo Nunes (MDB): 15%

Tabata Amaral (PSB): 5,5%

José Luiz Datena (PSDB): 5,4%

Marina Helena (NOVO): 3%

Bebeto Haddad (DC): 0,9%

João Pimenta (PCO): 0,2%

Altino Prazeres (PSTU): 0,2%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

Indecisos, 3,6%.

Brancos e Nulos: 5%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-08881/2024 e realizou 3020 entrevistas entre os dias 11 e 15 de setembro, por meio de entrevistas individuais, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, 29,7% apontam que vão votar em Marçal. Boulos aparece com 22,8%, seguido por Nunes com 15,3%. Tabata aparece com 5,2%, enquanto Datena tem 2,3%. Cerca de 1,3% afirmaram que vão votar em branco ou nulo e 20,4% não escolheram nenhum nome.

Pablo Marçal – PRTB : 29,7%

: 29,7% Guilherme Boulos – PSOL : 22,8%

: 22,8% Ricardo Nunes – MDB : 15,3%

: 15,3% Tabata Amaral – PSB : 5,2%

: 5,2% Datena – PSDB : 2,3%

: 2,3% Marina Helena – NOVO : 2,1%

: 2,1% Bebeto Haddad – DC : 0,6%

: 0,6% João Pimenta – PCO : 0,1%

: 0,1% Altino Prazeres – PSTU : 0,1%

: 0,1% Ricardo Senese – UP : 0,1%

: 0,1% Ausente: 20,4%

20,4% Branco/Nulo: 1,3%