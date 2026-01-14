Brasil

Lula receberá presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu na 6ª

Líderes discutirão temas da agenda internacional e os próximos passos do Mercosul-União Europeia

O presidente Lula com Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, em reunião no domingo, 17 (Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Lula com Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, em reunião no domingo, 17 (Ricardo Stuckert/Divulgação)

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14h23.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá na sexta-feira, 16, em Brasília, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e António Costa, presidente do Conselho Europeu.

Segundo o Itamaraty, o encontro servirá para discutir temas da agenda internacional e os próximos passos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que deve ser assinado no sábado, 17, em Assunção, no Paraguai, após 25 anos de negociações.

Lula, no entanto, não viajará para a cerimônia de assinatura. O evento será realizado em nível ministerial, e o Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O tratado prevê a criação da maior zona de livre comércio do mundo e deve gerar impactos que vão além do agronegócio, alcançando também diversos segmentos da indústria brasileira.

A expectativa do governo brasileiro era concluir a assinatura ainda durante a presidência pro tempore do Brasil no Mercosul, encerrada em dezembro. No entanto, um pedido de adiamento feito pela Itália — em meio à resistência de países como França e Polônia — acabou atrasando a conclusão do acordo.

