Lula receberá presidente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu na 6ª

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá na sexta-feira, 16, em Brasília, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e António Costa, presidente do Conselho Europeu.

Segundo o Itamaraty, o encontro servirá para discutir temas da agenda internacional e os próximos passos do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que deve ser assinado no sábado, 17, em Assunção, no Paraguai, após 25 anos de negociações.

Lula, no entanto, não viajará para a cerimônia de assinatura. O evento será realizado em nível ministerial, e o Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O tratado prevê a criação da maior zona de livre comércio do mundo e deve gerar impactos que vão além do agronegócio, alcançando também diversos segmentos da indústria brasileira.

A expectativa do governo brasileiro era concluir a assinatura ainda durante a presidência pro tempore do Brasil no Mercosul, encerrada em dezembro. No entanto, um pedido de adiamento feito pela Itália — em meio à resistência de países como França e Polônia — acabou atrasando a conclusão do acordo.