O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 24% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 22% do influenciador Pablo Marçal (PRTB) e 22% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), de acordo com pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 16. De acordo com a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos a prefeito estão empatados tecnicamente na liderança.

Na sequência, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 9%, empatada tecnicamente com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 6%. Marina Helena (NOVO) tem 3%, também empatada com Datena.

A soma dos candidatos Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) não ultrapassaram 1% cada. Branco e nulo somam 6% e os eleitores que não sabem ou não responderam, 7%.

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no último dia 3, Marçal saiu da dianteira numericamente e oscilou negativamente um ponto percentual. Nunes cresceu quanto pontos, passando de 20% para 24% das intenções de voto.

Boulos também oscilou positivamente, indo de 20% para 22%, mas dentro da margem de erro. Tabata manteve o mesmo percentual e Datena oscilou dois pontos negativos.

Intenções de voto em SP:

Ricardo Nunes (MDB): 24%

Pablo Marçal (PRTB): 22%

Guilherme Boulos (PSOL): 22%

Tabata Amaral (PSB): 9%

Datena (PSDB): 6%

Marina Helena (Novo): 3%

Outros: 1%

Nulo / branco: 6%

Não sabem / não responderam: 7%

Segundo turno

O Real Time Big Data também testou três cenários de segundo turno. Nos dois em que é mencionado, Nunes seria reeleito com pelo menos 42% das intenções de votos. Boulos e Marçal empatam.

Cenário 1:

Guilherme Boulos (PSOL): 39%

Pablo Marçal (PRTB): 38%

Nulo/ Branco: 11%

Não sabe/ não respondeu: 12%

Cenário 2:

Ricardo Nunes (MDB): 42%

Pablo Marçal (PRTB): 32%

Nulo/ Branco: 13%

Não sabe/ não respondeu: 13%

Cenário 3:

Ricardo Nunes (MDB): 47%

Guilherme Boulos (PSOL): 34%

Nulo/ Branco: 10%

Não sabe/ não respondeu: 9%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP - 08428/2024 e realizou 1.500 entrevistas entre 13 e 14 de setembro, antes da agressão inédita de Datena a Marçal no debate da TV Cultura, neste domingo, 15. MNa ocasião o apresentador acertou com uma "cadeirada"o ex-coach. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O estudo foi encomendado pela TV Record.