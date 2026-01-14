Ilhabela começa a cobrar taxa de preservação ambiental para turistas

Valor pode chegar a R$ 140, a depender do porte do veículo (ullstein bild /Getty Images)
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14h22.
A partir da próxima quinta-feira, 22, os turistas que visitarem o arquipélago de Ilhabela, no litoral norte paulista, precisarão pagar a Taxa de Preservação Ambiental (TPA). Os valores variam conforme o porte do veículo.
Inicialmente, a TPA foi barrada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) após apontamentos de supostas irregularidades
No entanto, o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci (PL), assinou a determinação nesta segunda-feira, 12.
A cobrança dos veículos será realizada quando eles deixarem a ilha e o pagamento estipulado oscila de R$ 10 a R$ 140.Confira os valores.
Além da nova cobrança, os visitantes também precisam arcar com os custos da travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela.
O valor é pago apenas no embarque e pode variar de R$ 19 nos dias úteis a R$ 28,50 aos finais de semana.
Os pagamentos serão realizados no sistema de fluxo livre.
Com esse modelo, não é necessário instalar cabines de cobrança — como as do pedágio — e as cobranças são realizadas através da leitura das placas ou tags.
O sistema ainda não foi instalado nos locais determinados. Por isso, em um primeiro momento, os valores devem ser pagos via boleto.
A prefeitura ainda não divulgou mais informações sobre como emitir o código de barras ou um número de contato para dúvidas.
Veículos com placas de Ilhabela e São Sebastião estão automaticamente isentos do imposto.
Os condutores podem transitar sem problemas e não precisam solicitar autorizações para liberação do pagamento.
Segundo o prefeito de Ilhabela, o objetivo da gestão é "proteger nosso patrimônio natural e garantir serviços de qualidade".
A gestão explica que os valores arrecadados serão usados para apoiar ações de conservação, reforçar as manutenções da cidade e preservar o patrimônio natural da ilha.
Os setores de infraestrutura e serviços públicos também serão contemplados.
Após cinco anos de suspensão, o plano da gestão municipal era retomar o tributo em dezembro do ano passado.
A taxa foi implantada em 2007 e suspensa em 2020, devido à pandemia da Covid-19.
A primeira recusa do TCE em 2025 fez com que a prefeitura abrisse uma nova licitação para o processo.
A empresa Telmesh Tecnologia e Sistemas Ltda., de Blumenau (SC), venceu e será responsável pela gestão da TPA. Eles receberão um percentual de 9% do valor arrecadado.
Inspirada por Ilhabela, a cidade vizinha de São Sebastião também adotou o mesmo tributo. O projeto determina que os valores variam de R$ 5,25 a R$ 143.
Em Ubatuba, também no litoral paulista, a cobrança é realizada desde 2023.
Sendo assim, Caraguatatuba é a única cidade do bloco norte que não tem planos para implantação de taxas.
No estado vizinho, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, também instituí uma cobrança para turistas.