Marçal tem 27%, Boulos, 26%, e Nunes, 24%, em SP, diz pesquisa Real Time Big Data

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 27% das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, contra 26% deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e 24% do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), de acordo com pesquisa Real Time Big Data contratada pelo TV Record e divulgada nesta sexta-feira, 4.

Considerando a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados na liderança.

Em seguida, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 12%, isolada na quarta posição. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) registra 3%, mesmo percentual da economista Marina Helena (NOVO).

Os candidatos Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) não pontuaram, segundo o levantamento. Branco e nulo somam 3%, e os eleitores que não souberam ou não responderam são 2%.

Na comparação com a pesquisa anterior do Real Time, encomendada pelo portal Terra e divulgada nesta quarta, 2, com a mesma metodologia, Nunes oscilou um ponto negativo, tinha 25% e ficou com 24%. Boulos manteve o mesmo percentual, mas viu Marçal registrar uma oscilação positiva de dois pontos e assumir a dianteira.

Tabata Amaral oscilou um ponto, de 11% para 12%. Datena e Marina Helena não tiveram variação.

Pesquisa Real Big Time Data em SP

Pablo Marçal (PRTB) – 27%

– 27% Guilherme Boulos (PSOL) – 26%

– 26% Ricardo Nunes (MDB) – 24%

– 24% Tabata Amaral (PSB) – 12%

– 12% Datena (PSDB) – 3%

– 3% Marina Helena (Novo) – 3%

– 3% Altino Prazeres (PSTU) – 0%

– 0% Bebeto Haddad (DC) – 0%

– 0% João Pimenta (PCO) – 0%

– 0% Ricardo Senese (UP) – 0%

– 0% Nulo / Branco – 3%

– 3% NS / NR – 2%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-02479/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O estudo foi encomendado pelo portal Terra.

Pesquisa Espontânea

No levantamento espontâneo, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de nomes, Boulos e Marçal estão empatados com 21%. Nunes registra 19%. A pesquisa mostra que 17% ainda estão indecisos a poucos dias antes da eleição.

Guilherme Boulos (PSOL) – 21%

– 21% Pablo Marçal (PRTB) – 21%

– 21% Ricardo Nunes (MDB) – 19%

– 19% Tabata Amaral (PSB) – 9%

– 9% Datena (PSDB) – 2%

– 2% Marina Helena (NOVO) – 1%

– 1% Outros: 3%

Nulo / Branco – 7%

– 7% NS / NR – 17%

Segundo turno

O Real Time Big Data também testou três cenários de segundo turno. Nunes vence Marçal e Boulos, enquanto o deputado do PSOL fica numericamente à frente do influenciador, mas empatado dentro da margem de erro.

Nunes X Boulos

Ricardo Nunes (MDB) – 48%

– 48% Guilherme Boulos (PSOL) – 36%

– 36% Nulo / Branco – 8%

– 8% NS / NR – 8%

Nunes X Marçal

Ricardo Nunes (MDB) – 43%

– 43% Pablo Marçal (PRTB) – 35%

– 35% Nulo / Branco – 11%

– 11% NS / NR – 11%

Marçal X Boulos

Guilherme Boulos (PSOL) – 41%

– 41% Pablo Marçal (PRTB) – 40%

– 40% Nulo / Branco – 11%

– 11% NS / NR – 8%