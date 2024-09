O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 26% das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, contra 25% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e 23% do influenciador Pablo Marçal (PRTB), de acordo com pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 30.

Considerando a margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados na liderança.

Em seguida, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 10%, tecnicamente empatada com o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que tem 5%. Marina Helena (NOVO) registra 2%, também empatada com Datena.

A soma dos candidatos Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) não ultrapassou 1% cada. Branco e nulo somam 4%, e os eleitores que não souberam ou não responderam, 4%.

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 23 de setembro, Nunes oscilou negativamente um ponto percentual, Boulos teve variação positiva de um ponto, enquanto Marçal teve uma oscilação positiva de dois ponto percentuais.

Pesquisa Real Big Time Data em SP

Ricardo Nunes (MDB) – 26%

– 26% Guilherme Boulos (PSOL) – 25%

– 25% Pablo Marçal (PRTB) – 23%

– 23% Tabata Amaral (PSB) – 10%

– 10% Datena (PSDB) – 5%

– 5% Marina Helena (Novo) – 2%

– 2% Outros – 1%

– 1% Nulo / Branco – 4%

– 4% NS / NR – 4%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-05171/2024 e realizou 1.500 entrevistas entre 27 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O estudo foi encomendado pela TV Record.

Segundo turno

O Real Time Big Data também testou três cenários de segundo turno. Nunes vence Marçal e Boulos, enquanto o deputado fica à frente do influenciador, mas empatado dentro da margem de erro.

Marçal x Boulos

Guilherme Boulos (PSOL) – 41%

– 41% Pablo Marçal (PRTB) – 38%

– 38% Nulo / Branco – 11%

– 11% NS / NR – 10%

Marçal x Nunes

Ricardo Nunes (MDB) – 45%

– 45% Pablo Marçal (PRTB) – 33%

– 33% Nulo / Branco – 11%

– 11% NS / NR – 11%

Boulos x Nunes