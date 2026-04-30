Genial/Quaest: Ciro vence Elmano e perde de Camilo em disputa pelo governo do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT), o ex-ministro da educação Camilo Santana (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) aparecem em uma corrida apertada pelo governo do Ceará. Os dados são da pesquisa pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, sem o nome de Santana, Ciro Gomes sai na frente contra o governador, com 41% das intenções de voto. Elmano de Freitas recebeu 32%.

O Senador Eduardo Girão (Novo) também aparece na disputa com 4%, seguido de Jarir Pereira (Psol), com 1%, e Zé Batista (PSTU), com 0%. Indecisos e votos brancos/nulos/não votariam chegam a 11%.

No segundo cenário estimulado de primeiro turno, sem o nome de Elmano de Freitas e considerando uma possível candidatura de Camilo Santana, o cenário muda. Nestas circunstâncias, o ex-ministro sai na frente com 40% das intenções de voto. Ciro ficou em segundo lugar, com 33%.

Segundo declarações do Partido dos Trabalhadores, Camilo Santana deixou a pasta da Educação para atuar na campanha de reeleição de Elmano.

Desta vez, Girão recebeu 5%. Jarir Pereira e Zé Batista ficaram com 1% cada um. O número de indecisos cai dois pontos percentuais neste cenário, chegando a 9%. Votos brancos/nulos/não votariam mantiveram-se nos 11%.

Um terceiro cenário proposto pela pesquisa desconsidera tanto Ciro Gomes quanto Camilo Santana, medindo o desempenho do governador diante de candidaturas menores. O pré-candidato à reeleição recebeu 39%.

Neste cenário, o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União), aparece pela primeira vez. Ele ficou com 16% das intenções de voto. Girão ficou com 8%, Jarir Pereira, com 2%, e Zé Batista, com 1%.

Na terceira simulação, o número de votos brancos, nulos ou que não votariam dispara, chegando aos 21%. Indecisos chegam a 13%.

Um quarto cenário de primeiro turno mede o desempenho de Camilo Santana sem Ciro e Elmano. O ex-ministro aparece com 49% das intenções de voto, dez pontos percentuais a mais do que Elmano, disputando sem os principais candidatos.

Neste cenário, Roberto Cláudio ficou com 12%, Girão recebeu 9%, e Jarir Pereira e Zé Batista, ficaram com 1% cada. Indecisos chegam a 10% e votos brancos/nulos/não votariam batem os 18%.

Já na pergunta espontânea, quando os entrevistados puderam citar qualquer nome para a disputa, Ciro Gomes foi o nome mais votado, com 9%, seguido de Elmano de Freitas, com 7%. Camilo Santana, que não é pré-candidato, foi citado por 1% do eleitorado cearense. Mesmo índice alcançado por Eduardo Girão. Ao todo, 81% dos respondentes estão indecisos, e 1% afirmam que desejam votar branco ou nulo.

Segundo turno reflete o primeiro

A pesquisa também mediu as intenções de voto para governador do Ceará em possíveis cenários de segundo turno.

O primeiro deles mostra uma disputa direta entre Ciro e Camilo Santana. O ex-ministro sai na frente com 44%, contra Ciro com 39%. Indecisos chegam a 7%, e branco/nulo/não votaria, a 10%.

O segundo cenário estimulado demonstra os resultados da disputa mais provável de acontecer até o momento, segundo as pré-candidaturas oficiais, com Ciro em disputa direta com Elmano de Freitas.

Neste cenário, Ciro venceria com folga, atingindo 46%. Elmano aparece 35%. Indecisos chegam a 8%, e branco/nulo/não votaria, a 11%.

Os dois últimos cenários representam disputas entre Roberto Cláudio, representante do antipetismo, com os dois nomes do PT. Em ambos os casos, o nome do União Brasil fica em segundo lugar.

Em um deles, Elmano de Freitas recebe 46%, deixando Cláudio com 26%. Votos brancos e nulos atingem 19%, e 9% dos eleitores se dizem indecisos.

No último cenário proposto, Camilo Santana ficou com 58% das intenções de voto. Contra o ex-ministro, Roberto Cláudio recebeu 20%. Indecisos chegam a 6%, e branco/nulo/não votaria, a 16%.

Em relação à rejeição, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam, o governador Elmano de Freitas lidera o ranking com 42%. Roberto Cláudio aparece em segundo lugar, com 39%. Camilo Santana possui 34% de rejeição e Ciro Gomes, 33%.

Outros nomes receberam índices menores de rejeição, como Eduardo Girão, com 29%, Jarir Pereira, com 10%, e Zé Batista, com 8%.

Decisão de voto e perfil desejado

A decisão de voto do eleitorado cearense aparece dividida e ainda indefinida. Entre os entrevistados, 58% afirmam que a escolha de voto para governador pode mudar até a eleição. Outros 41% disseram ser definitiva.

Sobre o perfil do próximo governador, 43% dos eleitores preferem um aliado de Lula. Outros 34% dizem querer um candidato independente, e 18% desejam que assuma um aliado de Bolsonaro.

Sobre a reeleição do atual governador, 50% dos eleitores afirmam que Elmano de Freitas merece ser reeleito, contra 39% que acreditam que não. Outros 11% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.002 eleitores do Ceará entre os dias 24 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.