Paraná Pesquisas: Lula tem 41,6% e Flávio Bolsonaro, 38,6%, no 1º turno no Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na corrida pela presidência da República no estado do Rio de Janeiro, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 2.

Em um cenário de primeiro turno testado pela pesquisa, Lula registra 41,6% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 38,6%. A margem de erro dos resultados é de aproximadamente 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os demais pré-candidatos não ultrapassam 2% cada um. Renan Santos (Missão) tem 1,6% das intenções de voto. Cabo Daciolo (Mobiliza) aparece com 1,3%, mesmo índice do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Joaquim Barbosa (DC) aparece com 1,1%.

Augusto Cury (Avante) registra 0,9% das intenções de voto. Samara Martins (UP) tem 0,6%. Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 0,1%. Votos brancos e nulos somam 6,8%, e o índice de indecisos chega a 4,8%.

Segundo turno e avaliação do governo

A simulação de segundo turno repete o padrão do primeiro cenário, com empate entre os dois principais pré-candidatos. No confronto direto, Lula registra 44,7%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 44,4%.

O Rio de Janeiro é o estado onde Flávio Bolsonaro construiu a carreira política, começando em 2003 como deputado estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Depois de alguns mandatos, foi eleito senador pelo estado.

Na série histórica da pesquisa, o desempenho do presidente melhorou quase na mesma medida com a qual a popularidade do senador caiu. Em abril, quando saiu a última pesquisa do instituto, Lula tinha 40,5%, e Flávio liderava com 47% no segundo turno.

O cenário mostra-se dividido também na avaliação do governo federal. Ao todo, 49,3% dos fluminenses desaprovam a gestão do petista à frente do Executivo federal, enquanto 47,9% aprovam.

Na questão qualitativa, 41,7% consideram o trabalho ruim ou péssimo, 33,8% acham bom ou ótimo, e 22,9% consideram regular.

O levantamento Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores fluminenses entre os dias 29 de junho e 1 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05371/2026.