Lula: Temos que regular tudo que é digital para evitar intromissão em ano eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 17, que o Brasil precisa ampliar a regulação das redes sociais para evitar "intromissão de fora em ano eleitoral".

"Temos que regular tudo o que é digital, para que a gente dê soberania ao nosso país, e não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo em um ano eleitoral", disse em entrevista coletiva após reunião com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchéz.

O petista disse ainda que o governo está acompanhando o que está acontecendo no mundo e citou que o ECA Digital, conhecido como Lei Felca, foi apenas o primeiro passo e outras regulações ainda vão acontecer.

"Sem regras, as big techs vão instituir a era do colonialismo digital. Nossos dados são extraídos, monetizados e usados para concentrar poder político e econômico em um punhado de bilionários", disse.

Lula está na primeira parada de uma extensa viagem à Europa, em um roteiro que envolve três países e uma longa lista de pautas, com destaque para o acordo União Europeia-Mercosul, prestes a entrar em vigor.

Minerais críticos

Lula ainda cometou sobre possíveis acordos sobre minerais críticos. Ele disse que fará negócios com todos os países que estiverem dispostos a colaborar com o Brasil.

"Nós iremos construir parceria com quem quiser construir, quem quiser nos ajudar, nos transferir tecnologia, mas ninguém, ninguém, no nosso Brasil, será dono da nossa riqueza mineral", disse.

Entre os acordos e memorandos assinados com a Espanha, estão de áreas como de minerais críticos e outros assuntos como violência de gênero e segurança.

"A parceria que firmamos hoje com a Espanha mostra que é possível fazer diferente (...) assumimos o compromisso de cooperar em diferentes etapas da cadeia de minerais estratégicos, gerando conhecimento e agregando valor", afirmou.