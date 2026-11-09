As 10 melhores rodovias do Brasil em 2026, segundo a CNT

A Pesquisa CNT de Rodovias 2026 aponta que seis das dez melhores rodovias do Brasil estão em São Paulo. O levantamento, divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), também destaca a presença de trechos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás entre os primeiros colocados.

Na edição de 2024, São Paulo concentrava nove das dez primeiras posições. A única rodovia fora do estado paulista naquele ranking era a RJ-124, conhecida como Via Lagos, entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

Em 2026, a liderança nacional continua com a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), no trecho entre Presidente Epitácio e Ourinhos, em São Paulo. A estrada manteve o primeiro lugar em relação à pesquisa anterior e recebeu classificação Ótimo, a mais alta do levantamento.

A segunda colocação ficou com a BR-101, entre Torres e Osório, no Rio Grande do Sul. Em terceiro lugar aparece a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre Rubinéia e Mirassol, também em São Paulo. Já a RJ-124, que ocupava a sexta posição em 2024, aparece agora em quarto lugar.

Outro destaque paulista é a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Barretos e Matão, que ocupava a 12ª posição nacional e subiu para a quinta em 2026.

Veja o ranking:

Nove das dez melhores rodovias são concedidas

A presença da iniciativa privada também é expressiva entre os trechos mais bem avaliados. Das dez primeiras posições do ranking de 2026, nove são ocupadas por rodovias sob concessão. A única exceção é a SP-320, entre Rubinéia e Mirassol, administrada pelo poder público.

Considerando os 50 primeiros colocados, 37 trechos são concedidos à iniciativa privada, o equivalente a 74% da lista. Os outros 13 estão sob gestão pública.

Na edição de 2024, a CNT já apontava uma diferença na avaliação conforme o modelo de administração. Naquele levantamento, 63,1% das rodovias concedidas foram classificadas como Ótimo ou Bom, enquanto o índice entre as estradas públicas era de 22,7%.

Como estão as rodovias brasileiras?

Na avaliação geral de 2026, 42,5% da extensão rodoviária pesquisada foi classificada como Regular. Outros 29,8% receberam avaliação Bom, enquanto 11,3% foram considerados Ótimos. A pesquisa também identificou 12,5% da malha em condição Ruim e 3,9% em condição Péssimo.

Em 2024, a distribuição era diferente: 7,5% das estradas foram classificadas como Ótimo, 25,5% como Bom, 40,4% como Regular, 20,8% como Ruim e 5,8% como Péssimo.

Na comparação entre as duas edições, a parcela de rodovias classificadas como Ótimo aumentou 3,8 pontos percentuais. A categoria Regular, por sua vez, cresceu 2,1 pontos percentuais. Já as classificações Ruim e Péssimo diminuíram, enquanto a parcela considerada Boa aumentou.

Quanto custa recuperar as rodovias?

A CNT estima que sejam necessários R$ 105,9 bilhões em investimentos para recuperar a malha rodoviária pesquisada em 2026. O valor contempla obras de restauração, reconstrução e manutenção.

Do total, 65,2% correspondem à restauração, 0,9% à reconstrução e 33,9% à manutenção. A pesquisa também aponta a necessidade de ações emergenciais em 66,1% da extensão avaliada, com custo estimado de R$ 70 bilhões.

Além da necessidade de investimentos, as condições do pavimento têm impacto sobre os custos operacionais do transporte. Segundo o levantamento, o aumento chega a 31,8%, com desperdício estimado de 1,04 bilhão de litros de diesel fóssil e R$ 6,33 bilhões em gastos adicionais.

Na pesquisa de 2024, a estimativa de investimentos necessários para reconstrução, restauração e manutenção do pavimento era de R$ 99,7 bilhões.