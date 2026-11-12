Congresso autoriza emissão de títulos de dívida para financiar Bolsa Família e BPC

O Congresso Nacional autorizou nesta quinta-feira, em sessão conjunta, a emissão de títulos da dívida pública para financiar despesas do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O projeto aprovado modifica a origem dos recursos destinados aos programas, sem ampliar os valores previstos no Orçamento de 2026.

Com a mudança, o governo poderá usar receitas de operações de crédito para custear os benefícios. A autorização de deputados e senadores é exigida pela regra de ouro, que limita o endividamento da União ao montante das despesas de capital, como investimentos. O objetivo é impedir que a dívida seja ampliada para cobrir gastos correntes sem o aval do Legislativo.

A sessão também teve a aprovação de créditos suplementares e especiais para reforçar os orçamentos de ministérios, com recursos para segurança pública, saúde, infraestrutura e desenvolvimento regional. Em geral, as propostas substituem outras despesas e não elevam o total de gastos.

Votado separadamente, o crédito suplementar de R$ 290 milhões para a Eletronuclear, destinado à implantação da Usina Termonuclear Angra III, no Rio de Janeiro, foi aprovado após debate e críticas da oposição.

O Congresso também autorizou R$ 50 milhões para a construção da ponte Salvador–Itaparica, na Bahia, e recursos para despesas relacionadas à Copa do Mundo Feminina de 2027. Outro projeto aprovado destina R$ 115 milhões a Roraima como compensação pelos gastos decorrentes do fluxo migratório.

Entre as medidas aprovadas estão ainda mudanças nas regras de execução orçamentária e a ampliação das possibilidades de remanejamento de verbas do Orçamento.

Cobrança por CPI do Master

Durante a sessão, o deputado federal e senador eleito Marcel van Hattem (Novo-RS) cobrou do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), a leitura do requerimento para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso do Banco Master.

Alcolumbre rejeitou a solicitação. Segundo ele, a Mesa já havia se manifestado sobre o tema em resposta a uma questão de ordem, em 30 de abril.

"A Mesa já tomou uma decisão na questão de ordem e cabe à Presidência o momento ou não da leitura", afirmou Alcolumbre.

Para justificar sua posição, o presidente do Congresso citou as investigações conduzidas pelo Ministério Público Federal (MPF) e pela Polícia Federal (PF), com acompanhamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Também mencionou que a decisão da Presidência é alvo de questionamento no Supremo e reiterou que lhe cabe definir quando o requerimento poderá ser lido.

Senado discute ajuste fiscal

A sessão conjunta antecede a discussão, prevista para a tarde desta quinta-feira no Senado, de um projeto de lei complementar com medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta pode ser votada no mesmo dia e integra as negociações da equipe econômica com o Congresso para reforçar as contas públicas nos próximos anos. Os ajustes podem chegar a R$ 60 bilhões.

Mais cedo, Alcolumbre disse que “vai tentar” votar o projeto ainda nesta quinta-feira.