COP31: BNDES pretende mobilizar R$ 39 billhões para projetos de descarbonização

Antália, Turquia — O Brasil quer transformar sua liderança climática em uma nova frente de investimentos para a indústria e a economia de baixo carbono. E, para isso, aposta em uma combinação de dinheiro público, capital internacional e investidores privados.

Nesta quinta-feira, 12, durante a COP31, em Antália, na Turquia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou um plano para mobilizar até R$ 39 bilhões em projetos de descarbonização no Brasil.

O montante inclui recursos previstos para três fundos de investimento e financiamentos adicionais que poderão ser contratados pelas empresas beneficiadas.

O anúncio foi feito pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, durante um encontro com representantes da sociedade civil que marcou a despedida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da COP31, após sua participação na Cúpula de Líderes.

A iniciativa conta com a parceria do Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês), maior mecanismo multilateral de financiamento climático do mundo, que aprovou aportes em duas das três estruturas de investimento selecionadas pelo BNDES.

Os recursos serão direcionados a projetos de energia limpa e tecnologias para reduzir as emissões de setores industriais intensivos em carbono, como aço, cimento e produtos químicos.

Após o anúncio, o BNDES esclareceu à EXAME que os R$ 39 bilhões não correspondem a recursos já disponíveis. A estratégia prevê que três fundos climáticos reúnam R$ 13 bilhões para investir em participações societárias de empresas brasileiras.

Desse total, R$ 2,51 bilhões correspondem aos aportes anunciados pelo banco, enquanto os fundos também contam com a participação de instituições multilaterais e buscam atrair investidores privados.

Segundo o BNDES, os investimentos deverão reforçar o capital das empresas beneficiadas, permitindo que elas contratem outros R$ 26 bilhões em financiamentos, por meio de bancos, emissão de debêntures e outras operações de crédito.

A estimativa considera que, para cada R$ 1 investido no capital das companhias, será possível captar outros R$ 2 em dívida. É dessa projeção que vem o potencial de mobilização de R$ 39 bilhões apresentado em Antália.

Na prática, o BNDES participa como investidor de três fundos climáticos: o Catalytic Transition Fund Brazil, administrado pela Brookfield; o Flying Rivers Capital; e o Just Climate Brasil, gerido pela Generation Investment Management. Os financiamentos adicionais poderão vir de diferentes instituições financeiras, incluindo o próprio banco.

"Já estamos fazendo parceria com a iniciativa privada, usando o poder catalítico do banco público para a sustentabilidade ambiental", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, durante o anúncio.

A estratégia também busca aproveitar as vantagens brasileiras na corrida global pela descarbonização.

Em entrevista à EXAME, Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, reafirmou o potencial brasileiro para atrair empresas interessadas em produzir com menor impacto: matriz elétrica majoritariamente renovável, disponibilidade de biomassa, minerais críticos, um sistema elétrico integrado e a floresta amazônica.

"Temos todas as condições para reindustrializar o Brasil em bases verdes, e é isso que estamos fazendo", destacou.

Quais são os três fundos climáticos selecionados pelo BNDES

Uma das principais apostas envolve a Brookfield, gestora internacional que administra o Catalytic Transition Fund Brazil (CTF). O fundo pretende reunir R$ 7 bilhões para investimentos climáticos no Brasil.

Desse montante, R$ 1,1 bilhão será aportado pelo BNDES, enquanto o Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês) aprovou uma participação de US$ 250 milhões.

A expectativa é que os R$ 7 bilhões previstos para o fundo ajudem a viabilizar até R$ 21 bilhões em investimentos, considerando a possibilidade de as empresas beneficiadas contratarem outros R$ 14 bilhões em financiamentos.

"Com alavancagem, seremos capazes de investir R$ 21 bilhões em clima e transição energética no Brasil. Um efeito multiplicador final de mais de 20 vezes", afirmou Marcos Almeida, responsável pela área de infraestrutura da Brookfield na América Latina, à EXAME.

O Flying Rivers Capital tem como objetivo captar R$ 2,2 bilhões, com participação de R$ 540 milhões do BNDES e US$ 50 milhões do GCF.

Já o Just Climate Brasil, administrado pela Generation Investment Management, gestora fundada pelo ex-vice-presidente americano Al Gore, pretende alcançar R$ 3,8 bilhões. O banco brasileiro destinará R$ 870 milhões.

Os três fundos foram selecionados por meio de uma chamada pública lançada pelo BNDES em 2025.

A participação do GCF amplia a presença de recursos internacionais nos projetos brasileiros.

"Os aportes aprovados representam um reconhecimento internacional da qualidade dos projetos e da capacidade de mobilização de capital climático no Brasil", afirmou Mercadante.

Para a diretora executiva do GCF, Mafalda Duarte, o modelo permite combinar investimentos públicos e privados em setores que precisam acelerar a redução de emissões.

"A participação acionária catalítica do GCF permitirá mobilizar capital privado para energia limpa, descarbonização industrial e soluções sustentáveis", acrescentou.

A mobilização se soma a outras iniciativas brasileiras para atrair capital internacional para projetos de baixo carbono.

Em outubro de 2024, o Brasil lançou a Plataforma de Investimentos em Transformação Climática e Ecológica (BIP), criada para aproximar projetos brasileiros de bancos, fundos e investidores interessados na transição de baixo carbono.

Para Luciana Costa, diretora do BNDES, o protagonismo brasileiro na agenda climática também tem sido percebido na recepção à delegação do país na conferência em Antália.

"Por onde passamos aqui, somos ovacionados. Somos um país liderado por uma figura que defende incansavelmente o clima. Sem o Brasil, as COPs não são a mesma coisa", afirmou.

Durante o encontro, Mercadante também destacou o protagonismo brasileiro: "Presidente Lula ficou gigante e o Brasil está ficando também".