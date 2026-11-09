No primeiro dia de COP31, Noruega investe R$ 350 mi no Fundo Amazônia

Ainda no dia que abre a COP31, convenção da ONU sobre as mudanças climáticas, a Noruega anunciou um novo investimento para o Fundo Amazônia. O principal parceiro no mecanismo financeiro vai investir mais R$ 350 milhões como um "reconhecimento" pelos bons números obtidos pelo país na redução do desmatamento.

No último mês, o governo anunciou que a perda florestal chegou a mínima histórica na Amazônia e Cerrado: dados do Prodes mostram que de agosto de 2025 a julho de 2026, o desmatamento chegou a 3.335 km² na Amazônia, menor valor em 38 anos. No Cerrado, a pesquisa mostra uma perda de 5.516 km², menor área em 25 anos.

Por meio de nota, a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland, disse que os resultados são impressionantes e importantes não apenas para o país, mas o mundo.

"Esses números refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade. A Noruega tem orgulho de ser uma parceria de longo prazo nesse esforço", afirmou.

O que é o Fundo Amazônia?

O Fundo Amazônia é um instrumento criado pelo governo brasileiro para captar doações de diversos países com foco na preservação da Amazônia Legal. Além disso, o trabalho ainda passa por financiar o monitoramento e o combate ao desmatamento, garantindo o uso sustentável do bioma.

Desde 2008, a Noruega já doou mais de R$ 3,8 bilhões ao fundo, valor utilizado em cerca de 200 unidades de conservação, cem terras indígenas e em mais de 2 mil operações que combatem incêndios na Amazônia.

Desde o começo do programa, o governo brasileiro já usou mais de R$ 7,6 bilhões do fundo para programas de proteção e uso sustentável da Amazônia.