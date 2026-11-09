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No primeiro dia de COP31, Noruega investe R$ 350 mi no Fundo Amazônia

Aporte reflete compromisso do país com a redução do desmatamento no bioma, que chegou ao menor nível desde 1988

Fundo Amazônia: mecanismo chega a R$ 7,6 bilhões usados na proteção e uso sustentável da Amazônia

Fundo Amazônia: mecanismo chega a R$ 7,6 bilhões usados na proteção e uso sustentável da Amazônia

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12h15.

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A Noruega anunciou um novo investimento de R$ 350 milhões no Fundo Amazônia durante a abertura da COP31, reconhecendo os resultados positivos do Brasil na redução do desmatamento. Os dados mais recentes mostram que o desmatamento na Amazônia atingiu o nível mais baixo em 38 anos, enquanto o Cerrado registrou a menor perda florestal em 25 anos. O Fundo Amazônia, criado pelo Brasil, recebe doações internacionais para financiar ações de preservação, monitoramento e combate ao desmatamento na região.

Ainda no dia que abre a COP31, convenção da ONU sobre as mudanças climáticas, a Noruega anunciou um novo investimento para o Fundo Amazônia. O principal parceiro no mecanismo financeiro vai investir mais R$ 350 milhões como um "reconhecimento" pelos bons números obtidos pelo país na redução do desmatamento.

No último mês, o governo anunciou que a perda florestal chegou a mínima histórica na Amazônia e Cerrado: dados do Prodes mostram que de agosto de 2025 a julho de 2026, o desmatamento chegou a 3.335 km² na Amazônia, menor valor em 38 anos. No Cerrado, a pesquisa mostra uma perda de 5.516 km², menor área em 25 anos.

Por meio de nota, a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland, disse que os resultados são impressionantes e importantes não apenas para o país, mas o mundo.

"Esses números refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade. A Noruega tem orgulho de ser uma parceria de longo prazo nesse esforço", afirmou.

O que é o Fundo Amazônia?

O Fundo Amazônia é um instrumento criado pelo governo brasileiro para captar doações de diversos países com foco na preservação da Amazônia Legal. Além disso, o trabalho ainda passa por financiar o monitoramento e o combate ao desmatamento, garantindo o uso sustentável do bioma.

Desde 2008, a Noruega já doou mais de R$ 3,8 bilhões ao fundo, valor utilizado em cerca de 200 unidades de conservação, cem terras indígenas e em mais de 2 mil operações que combatem incêndios na Amazônia.

Desde o começo do programa, o governo brasileiro já usou mais de R$ 7,6 bilhões do fundo para programas de proteção e uso sustentável da Amazônia.

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