Sexta-feira 13: o que a Última Ceia tem a ver com a superstição?

Nesta sexta-feira, 13, o calendário volta a reunir um dia da semana e um número que, juntos, ganharam fama de trazer azar. Uma das explicações mais conhecidas passa por dois episódios da tradição cristã: a Última Ceia e a crucificação de Jesus. A origem exata da superstição, porém, permanece incerta.

O que a religião tem a ver com a sexta-feira 13?

Na Última Ceia, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Eram 13 pessoas à mesa, entre elas Judas Iscariotes, que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus. A cena é uma das explicações populares para a crença de que reunir 13 pessoas para uma refeição dá azar.

Já a sexta-feira remete à crucificação, lembrada pelos cristãos na Sexta-feira Santa. A hipótese religiosa associa o número de pessoas à mesa ao dia da semana em que, segundo a tradição, Jesus morreu. A combinação ajuda a explicar a fama da data, mas o momento em que as duas crenças se juntaram segue incerto.

Outra interpretação passa pela Idade Média: a sexta-feira passou a ser associada ao mal e ao sobrenatural, especialmente com a crescente demonização dos cultos pagãos.

A Inquisiçãoe a perseguição de bruxas contribuíram para criar uma imagem negativa da sexta-feira, associando-a a rituais ocultos e práticas demoníacas. Essa associação histórica reforçou a ideia de que a sexta-feira, especialmente quando combinada com o número 13, era um dia de azar.

Por que o número 13 ganhou fama de azar?

Uma versão popular ligada à mitologia nórdica também começa com um banquete. Loki, o deus da discórdia, aparece sem convite em uma reunião de 12 deuses e se torna o 13º participante. Na história, sua intervenção leva à morte de Balder. A semelhança com a Última Ceia está na imagem de uma mesa com 13 pessoas seguida de uma tragédia.

Já segundo a numerologia, o número 12 é visto como símbolo de perfeição, pois organiza os meses do ano e os signos do zodíaco, além de aparecer na tradição bíblica nas 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, o 13 representa a quebra de uma sequência vista como completa. O medo do número é chamado de triscaidecafobia.

Como a sexta-feira 13 virou tema de terror?

Em 1907, o escritor americano Thomas W. Lawson publicou "Friday, the Thirteenth". No romance, um corretor se vale da superstição para provocar pânico em Wall Street. A história mostra como a fama da data já servia de enredo décadas antes de chegar ao cinema de terror.

Em 1980, "Sexta-Feira 13" levou a data ao acampamento Crystal Lake, onde um grupo de monitores vira alvo de um assassino. O filme deu início à franquia que faria de Jason Voorhees um dos personagens mais conhecidos do gênero.

Jason no comercial da McDonald's (Reprodução)

O dia de azar muda de um país para outro?

Em países de língua espanhola, a superstição costuma recair sobre a terça-feira 13. Na Itália, a data associada ao azar é a sexta-feira 17. Já entre quem teme a sexta-feira 13, a data costuma trazer à tona superstições que circulam o ano inteiro, como evitar passar debaixo de escadas ou quebrar espelhos.