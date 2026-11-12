Sexta-feira 13: o que a Última Ceia tem a ver com a superstição?

Sexta-feira 13: da Última Ceia aos filmes de terror, histórias de diferentes épocas ajudaram a transformar a data em superstição (Divulgação)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 18h19.
A sexta-feira 13 é uma data frequentemente associada ao azar e à má sorte. A superstição une dois elementos: o dia da semana (sexta-feira) e o número 13. Explicações populares ligam essa combinação à Última Ceia cristã, onde 13 pessoas estavam presentes, e à crucificação de Jesus ocorrida numa sexta-feira. Outras interpretações incluem influências da Idade Média, da mitologia nórdica e da numerologia.
Nesta sexta-feira, 13, o calendário volta a reunir um dia da semana e um número que, juntos, ganharam fama de trazer azar. Uma das explicações mais conhecidas passa por dois episódios da tradição cristã: a Última Ceia e a crucificação de Jesus. A origem exata da superstição, porém, permanece incerta.
Na Última Ceia, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Eram 13 pessoas à mesa, entre elas Judas Iscariotes, que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus. A cena é uma das explicações populares para a crença de que reunir 13 pessoas para uma refeição dá azar.
Já a sexta-feira remete à crucificação, lembrada pelos cristãos na Sexta-feira Santa. A hipótese religiosa associa o número de pessoas à mesa ao dia da semana em que, segundo a tradição, Jesus morreu. A combinação ajuda a explicar a fama da data, mas o momento em que as duas crenças se juntaram segue incerto.
Outra interpretação passa pela Idade Média: a sexta-feira passou a ser associada ao mal e ao sobrenatural, especialmente com a crescente demonização dos cultos pagãos.
A Inquisiçãoe a perseguição de bruxas contribuíram para criar uma imagem negativa da sexta-feira, associando-a a rituais ocultos e práticas demoníacas. Essa associação histórica reforçou a ideia de que a sexta-feira, especialmente quando combinada com o número 13, era um dia de azar.
Uma versão popular ligada à mitologia nórdica também começa com um banquete. Loki, o deus da discórdia, aparece sem convite em uma reunião de 12 deuses e se torna o 13º participante. Na história, sua intervenção leva à morte de Balder. A semelhança com a Última Ceia está na imagem de uma mesa com 13 pessoas seguida de uma tragédia.
Já segundo a numerologia, o número 12 é visto como símbolo de perfeição, pois organiza os meses do ano e os signos do zodíaco, além de aparecer na tradição bíblica nas 12 tribos de Israel. Nessa interpretação, o 13 representa a quebra de uma sequência vista como completa. O medo do número é chamado de triscaidecafobia.
Em 1907, o escritor americano Thomas W. Lawson publicou "Friday, the Thirteenth". No romance, um corretor se vale da superstição para provocar pânico em Wall Street. A história mostra como a fama da data já servia de enredo décadas antes de chegar ao cinema de terror.
Em 1980, "Sexta-Feira 13" levou a data ao acampamento Crystal Lake, onde um grupo de monitores vira alvo de um assassino. O filme deu início à franquia que faria de Jason Voorhees um dos personagens mais conhecidos do gênero.
Em países de língua espanhola, a superstição costuma recair sobre a terça-feira 13. Na Itália, a data associada ao azar é a sexta-feira 17. Já entre quem teme a sexta-feira 13, a data costuma trazer à tona superstições que circulam o ano inteiro, como evitar passar debaixo de escadas ou quebrar espelhos.
Glossário
O que é a Última Ceia?
Reunião religiosa na qual Jesus se reuniu com os 12 apóstolos, totalizando 13 pessoas, evento usado para explicar a superstição da sexta-feira 13.
O que é superstição?
Crença popular de que certos eventos ou combinações trazem azar ou desgraça, como a sexta-feira 13.
Quem é Judas Iscariotes?
Um dos 12 apóstolos que, segundo os Evangelhos, traiu Jesus durante a Última Ceia, contribuindo para a associação do número 13 com o azar.
O que é Idade Média?
Período histórico entre a Antiguidade Tardia e o Renascimento.
O que é Inquisição?
Instituição religiosa que perseguiu bruxas e praticantes de cultos pagãos, reforçando a associação da sexta-feira com o sobrenatural.
Quem é Loki?
Deus da discórdia na mitologia nórdica que apareceu sem convite em um banquete de 12 deuses, tornando-se o 13º e provocando a morte de Balder.
Quem é Balder?
Deus da luz e beleza na mitologia nórdica, cuja morte foi causada pela intervenção de Loki durante um banquete com 12 deuses.
O que é numerologia?
Prática de atribuir significados simbólicos a números, onde o 12 é visto como perfeito e o 13 como quebrador dessa perfeição.
O que é triscaidecafobia?
Termo que designa o medo ou aversão pelo número 13, comum em pessoas que evitam a sexta-feira 13.