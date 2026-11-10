Tesouraço no SUS? Na COP31, Padilha diz que a blindagem da saúde se chama Lula

Antália, Turquia - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega à COP31, na Turquia, com o quarto mandato confirmado nas urnas e a equipe ainda por definir.

Na segunda-feira, 9, primeiro dia da conferência, dedicado à saúde, o governo falou sobre o AdaptaSUS, programa de 10 bilhões de reais para adaptar a rede pública às mudanças climáticas.

A agenda explica por que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi um dos primeiros da delegação brasileira a desembarcar em Antália, onde acontece a cúpula do clima.

Ao lado da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de ministros de outros países, ele participou do balanço do Plano de Ação em Saúde de Belém, lançado pelo Brasil na COP30 como o primeiro plano internacional de adaptação climática dedicado exclusivamente à saúde.

Na COP31, o Brasil apresentou o marco de financiamento do plano, que orienta os países sobre como captar recursos para adaptar seus sistemas de saúde.

E a coalizão de filantropias que havia prometido 300 milhões de dólares em Belém anunciou os primeiros 250 milhões de dólares em projetos selecionados.

Em entrevista à EXAME, Padilha disse que ainda não conversou com Lula sobre sua permanência no cargo e que estará à disposição a partir de 5 de janeiro.

Médico infectologista, Padilha está em sua segunda passagem pelo ministério. Comandou a pasta entre 2011 e 2014, no governo Dilma Rousseff, e reassumiu o cargo em março de 2025, no lugar de Nísia Trindade.

Na última eleição, abriu mão de concorrer a deputado federal, no que descreve como um compromisso com o presidente, para fazer do SUS “um ativo na disputa eleitoral”.

Nesta terça-feira, 10, o ministro fez parte da comitiva que acompanhou Lula no encontro com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, um sinal de prestígio às vésperas da reforma ministerial.

Leia a seguir os principais trechos da entrevista.

O presidente Lula já conversou com o senhor sobre sua permanência no Ministério da Saúde?

O presidente ainda não conversou comigo sobre isso. Estou à disposição para qualquer coisa que ele queira que eu faça. Se quiser que eu volte para casa, para dar aula como o professor universitário que sou ou para atuar como médico, farei isso. Meu compromisso com ele foi não me candidatar a deputado para ajudá-lo a manter as ações do Ministério da Saúde e preparar a pasta para a disputa eleitoral, para que o SUS fosse um ativo na campanha. Acredito que conseguimos. Toda vez que o presidente Lula enfrentou o adversário no tema da saúde, saiu vitorioso, e esse era o meu compromisso. Agora, a partir de 5 de janeiro, estou à disposição para o que ele achar que devo fazer.

Há expectativa de corte de gastos no início do mandato. Existe algum instrumento que garanta os 10 bilhões de reais do AdaptaSUS, ou isso depende só da vontade do presidente?

A garantia foi a reeleição do presidente Lula. O fiel da proteção do SUS contra qualquer tesouraço é o presidente, sua liderança e seu compromisso com a defesa da saúde. Lembrando que ele fez o maior aumento orçamentário da história do SUS neste terceiro governo, e tenho certeza absoluta de que vai proteger e fortalecer ainda mais o sistema.

“O fiel da proteção do SUS contra qualquer tesouraço é o presidente Lula”

Independentemente de quem estiver à frente da pasta, qual é o principal desafio da saúde nos próximos quatro anos?

Durante todo o processo eleitoral, o presidente apontou três grandes desafios na saúde. O primeiro é uma obsessão dele: reduzir o tempo de espera por atendimento especializado, por uma tomografia ou uma ressonância, nas filas de municípios e estados. O presidente Lula vai fazer com que o ministério faça tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar estados e municípios a reduzir essas filas. O segundo é reorganizar o SUS para cuidar dos idosos. O presidente já apontava isso e ficou ainda mais comovido com a participação dos idosos para salvar a democracia brasileira. No próprio discurso logo após o resultado eleitoral, ele afirmou que quer que o país cuide melhor dos seus idosos, e a saúde é, neste sentido, uma plataforma fundamental. O terceiro é a revolução tecnológica e digital no SUS, que começamos neste governo, mas que pode se ampliar muito.

O senhor fala em revolução digital. Isso muda de fato a vida de quem está na fila, ou é sobretudo modernização administrativa?

Muda na ponta. Vai desde o hospital inteligente que estamos construindo até as unidades de saúde inteligentes pelo país. Passa pelo telessaúde, que permite que cada vez mais pessoas que vivem no meio da região amazônica sejam atendidas por um especialista de um centro especializado. Desenvolvemos também ferramentas para que estados e municípios organizem suas filas e para que a população marque e acompanhe a consulta pelo celular. É uma revolução que já começou, mas que pode se expandir com muita prioridade nos próximos quatro anos.

O Mais Médicos foi reconstruído neste mandato. Qual é o futuro do programa?

O primeiro passo é fortalecer o programa cada vez mais. Hoje temos o dobro de médicos de quando o governo começou, quase todos brasileiros formados no Brasil. O grande desafio é qualificar ainda mais esse atendimento, levando a revolução digital e tecnológica até esses profissionais. Contratados pelo governo federal e presentes nos municípios, eles são a ponta de lança para avançar no telessaúde, reduzir a espera por cuidados especializados pelo Agora Tem Especialistas e cuidar melhor dos idosos e das mulheres. Neste governo, demos ainda um passo além com o Mais Médicos Especialistas. Já são 1.500 anestesistas e cirurgiões espalhados pelo país, quase 500 deles anestesiologistas, e esse número vai crescer nos próximos quatro anos. Eles já ajudam a bater o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS: fizemos quase 15 milhões em 2025, 42% a mais do que em 2022, e vamos superar essa marca em 2026.

“O Mais Médicos é a ponta de lança”

O presidente Lula começa o novo mandato depois de uma eleição muito polarizada e sob a expectativa de cortes. Como conciliar a expansão do SUS com a responsabilidade fiscal?

Passada a eleição, uma pesquisa mostrou que 92% dos brasileiros esperam que o presidente Lula faça um bom governo. A vitória dele, a forma como conduziu o pós-eleição e a reação do seu principal adversário, que foi fugir do país, criam um ambiente amplo para construirmos uma grande maioria. É o último governo do presidente Lula, e a expectativa é que seja um legado importante e enfrente os desafios do país. O presidente sabe da importância da responsabilidade fiscal: foi o governo que mais fez superávit primário, e o próprio FMI sinaliza que o Brasil vai subir na classificação das principais economias do mundo. Tenho muita tranquilidade de que ele vai liderar os desafios econômicos combinando responsabilidade social e responsabilidade fiscal, uma marca dos seus governos.