Motiva mira novas receitas e redução de custos com centro de inovação para rodovias e trilhos

A Motiva quer transformar o desenvolvimento de novas tecnologias em uma fonte de receita e de redução de custos operacionais. A companhia lança um centro de inovação para criar soluções próprias para rodovias e trilhos, com potencial de comercialização para outras empresas e setores. A iniciativa faz parte do plano de investir R$ 1 bilhão em inovação e tecnologia até 2035.

Em entrevista à EXAME, o diretor de Inovação da Motiva, Daniel Moraes, afirmou que a nova estrutura permitirá à empresa desenvolver tecnologias, registrar patentes e avaliar a viabilidade de transformá-las em produtos comercializáveis.

"Se eu, por exemplo, tiver uma lista de propriedades intelectuais que desenvolvemos, daqui a dez anos, e elas começarem a ficar interessantes para outros segmentos, podemos comercializar. Isso é natural, é um ativo", afirma.

O centro será estruturado como uma Instituição Científica e Tecnológica (ICT) privada, dedicada à pesquisa aplicada. Terá 15 linhas de pesquisa previstas, começando por novos materiais para pavimentação, e poderá utilizar laboratórios, oficinas e equipamentos já existentes nas concessões da empresa, de trilhos e rodovias.

A proposta é desenvolver soluções que ainda não estão disponíveis no mercado ou cuja viabilidade técnica e financeira precisa ser comprovada.

"O centro de inovação em mobilidade sustentável vem como um ativo para acelerar essa jornada. Ele é um catalisador", diz Moraes.

Como a inovação poderá reduzir os custos da Motiva?

Além da possibilidade de novas receitas, a companhia espera ganhos de produtividade e redução das despesas com manutenção e operação.

A meta da Motiva é reduzir a relação entre despesas operacionais de caixa e receita líquida dos atuais 34,1% para menos de 28% até 2035. Segundo Moraes, a expectativa é que o conjunto de iniciativas de inovação e tecnologia contribua com dois a três pontos percentuais para esse resultado.

A contribuição esperada de inovação e tecnologia representa de dois a três pontos percentuais da meta de eficiência da empresa até 2035.

"Muita coisa vai ser inovação nos anos dois e três, e essa inovação vai entrar em regime nos anos quatro, cinco e seis. Então, a contribuição da inovação é de dois a três pontos percentuais, mas, na verdade, vai ser maior", afirma

Uma das prioridades será a manutenção baseada na condição dos ativos, com sensores e tecnologias capazes de identificar alterações em equipamentos e estruturas antes que provoquem falhas.

"Temos uma jornada de manutenção com base em condição. É você olhar o ativo, perceber que alguma coisa se alterou nele, que mudou a sua condição, e colocar a lupa para entender o que aconteceu antes que isso vire uma falha ou um problema", diz.

A companhia também pretende desenvolver soluções de robótica e mecanização para aumentar a eficiência e reduzir riscos aos trabalhadores.

Da pesquisa à comercialização de tecnologias

A primeira linha de pesquisa será dedicada a novos materiais para pavimentação, aproveitando as atividades do Centro de Pesquisas Rodoviárias, em Santa Isabel (SP).

O foco será desenvolver misturas asfálticas mais duráveis e sustentáveis, incluindo a reutilização de resíduos e materiais recicláveis. As tecnologias poderão ser aplicadas nos mais de 5 mil quilômetros de rodovias administradas pela Motiva.

Segundo Moraes, o desenvolvimento começará pela pesquisa de soluções existentes no Brasil e no exterior. Depois, as tecnologias passarão por testes laboratoriais, protótipos e projetos-piloto antes de uma eventual aplicação em escala.

"Vamos buscar parceiros. Então, se for algo que eu tenha capacidade de executar, pode ser que eu execute. Se for algo que não tenho capacidade de executar, posso fazer um arranjo e convidar outras empresas para participar conosco da pesquisa. Podem ser outras ICTs, uma universidade ou um fornecedor."

O centro também poderá registrar patentes e proteger descobertas por meio de segredos industriais. Não há, porém, uma previsão de faturamento com a comercialização dessas tecnologias.

"O ICT nasce também com espaço para fazer propriedade intelectual. Então, ele pode gerar patentes de inovação, e é uma das finalidades dele. Pode gerar também segredo industrial, que é uma outra forma de a gente proteger uma inovação", diz.

Outra frente que poderá avançar é a manufatura aditiva. A Motiva já utiliza impressoras 3D no metrô de Salvador para produzir peças de reposição, incluindo torneiras de polímero desenvolvidas após episódios de vandalismo nos banheiros.

"A gente teve vários vandalismos nas torneiras dos banheiros do metrô em Salvador e eles criaram, na impressão 3D, uma torneira em polímero funcional. Então, substituíram as torneiras por torneiras impressas em uma impressora 3D", afirma.

Segundo o diretor, a experiência poderá acelerar a criação de uma linha específica de pesquisa.

Centro permitirá ampliar acesso a recursos de inovação

A Motiva também pretende utilizar a nova estrutura para ampliar o financiamento de pesquisas, inclusive com recursos públicos.

Uma das prioridades é aproveitar integralmente o Recurso de Desenvolvimento Tecnológico (RDT), verba correspondente a 0,25% da receita tarifária bruta das concessões rodoviárias federais. Em 2026, o montante disponível nas operações da companhia é de aproximadamente R$ 18 milhões, cuja utilização depende da aprovação de projetos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A meta da Motiva é utilizar 100% dos recursos de pesquisa previstos nas concessões federais, que, segundo o diretor, ainda são subaproveitados pelo setor rodoviário.

A companhia também pretende buscar financiamentos da Finep e do BNDES, incluindo linhas de crédito subsidiado e recursos não reembolsáveis. Ainda não há uma meta definida de captação por essas fontes.

A previsão é que o centro passe por um período inicial de estruturação de aproximadamente um ano e entre em funcionamento regular a partir do segundo ano, com ampliação gradual das pesquisas e do número de projetos.

"Esse primeiro ano é um ano de ramp-up e, a partir do segundo ano, a gente entende que ele já está em regime", diz Moraes.