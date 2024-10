Lula retorna ao X de Elon Musk após liberação de Alexandre de Moraes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a usar o X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 10, um dia depois da rede social ser autorizada a retomar suas atividades no Brasil. A decisão partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após a plataforma cumprir exigências legais pendentes.

A primeira publicação de Lula na rede social, agora controlada pelo bilionário Elon Musk, destacou a importância da soberania nacional, acompanhada da bandeira do Brasil. "Aqui é Brasil", escreveu o presidente.

Embora não tenha mencionado diretamente o imbróglio judicial que levou ao bloqueio temporário do X no país, seguidores relacionaram a mensagem ao fato de a rede social ter seguido as determinações brasileiras para voltar a operar.

A última postagem de Lula no X havia sido em 30 de agosto, dia em que a plataforma foi suspensa pelo STF. Na ocasião, o presidente havia compartilhado um vídeo de sua participação em um evento na Paraíba.

Relembre o caso

O conflito entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal (STF) teve início em agosto, quando o X anunciou que não cumpriria decisões do tribunal, incluindo a nomeação de um representante legal no Brasil e a exclusão de conteúdos do ar.

Essa atitude levou o ministro Alexandre de Moraes a ordenar o bloqueio da rede social até que as determinações fossem respeitadas. Em 30 de agosto, após a plataforma não ter nomeado um representante dentro do prazo estipulado, Moraes determinou a suspensão do X no Brasil.

No mesmo mês, Moraes também bloqueou R$ 18,3 milhões das contas do X e da Starlink, outra empresa de Musk, como parte das sanções pelo descumprimento das ordens judiciais.

Em setembro, o X foi multado em mais R$ 10 milhões por uma suposta manobra para burlar o bloqueio imposto pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A plataforma havia atualizado seu sistema, permitindo que os usuários acessassem o serviço. Além disso, Moraes determinou uma multa de R$ 300 mil à representante legal do X no Brasil por desobediência judicial.

