Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Movimentações de Kassab e Flávio indicam direita dividida no 1º turno

Movimentações desta semana deram tração para a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) e um nome do PSD, sigla presidida por Gilberto Kassab, segundo fontes ouvidas pela EXAME

Montagem com os principais pré-candidatos à Presidência da República em janeiro de 2026 (Arte/Exame)

Montagem com os principais pré-candidatos à Presidência da República em janeiro de 2026 (Arte/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08h01.

A maioria das pesquisas deixa claro que o eleitor ainda não está pensando nas eleições. Mas isso não impede que os bastidores e articulações em torno de candidaturas da direita para a Presidência da República sigam a todo vapor.

Movimentações desta semana deram tração para a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) e um nome do PSD, presidido por Gilberto Kassab, mas evidenciam uma divisão no campo oposicionista, segundo fontes ouvidas pela EXAME.

O principal fato foi a esperada saída do governador de Goiás e pré-candidato à presidente, Ronaldo Caiado, do União Brasil.

A surpresa ficou por conta da legenda escolhida: o PSD. O partido já abriga nomes como os governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR), também cotados para a disputa em 2026.

Em entrevistas após a filiação, Caiado afirmou que recebeu de Kassab a garantia de que o partido terá candidatura própria. Segundo ele, a direita precisa apresentar mais de um nome forte no primeiro turno. Nesta sexta-feira, 30, o dirigente partidário afirmou que terá a definição até 15 de abril — e que a ambição é ter também uma bancada de 80 a 90 deputados.

A declaração expôs a estratégia de posicionar o PSD como uma alternativa ao bolsonarismo puro — e também ao campo lulista.

Interlocutores do PSD dizem que ainda não há definição sobre quem será o possível cabeça de chapa, mas a ideia é consolidar a legenda como um espaço de uma direita não alinhada totalmente à família Bolsonaro.

No entorno de Flávio Bolsonaro, a avaliação é que, ao trazer mais um presidenciável para o seu partido, Kassab enfraquece ainda mais a chance do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como presidenciável.

Kassab, que também é secretário do governador de São Paulo, defende há meses que seu partido apoie Tarcísio como candidato. Mas a promessa é que, se o governador não sair, o PSD terá uma candidatura própria.

Além disso, a sinalização mais veemente de Tarcísio como pré-candidato ao governo de São Paulo e sua visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após desencontros com Flávio, fizeram aliados do senador acreditar que o nome de Flávio tem se consolidado.

A articulação de Flávio

O desafio, segundo políticos do centrão consultados pela EXAME, está na composição de partidos em torno de Flávio para viabilizar a sua candidatura.

A federação entre União Brasil e PP já sinalizou que não deve endossar, por ora, a candidatura do senador. Movimento parecido com o de MDB, Republicanos e do próprio PSD de Kassab.

A avaliação é de que alianças nacionais com o PL esbarram em costuras regionais, especialmente em estados mais alinhados a Lula.

Nesse contexto, o PL passou a trabalhar para atrair o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para uma possível chapa com Flávio. Em entrevista ao jornal o Globo, o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, elogiou o mineiro e disse que ele seria um ótimo vice.

Aldo Rebelo, outro pré-candidato, também é ventilado para uma possível aliança com o PL.

Dentro do partido, a visão é que mais candidaturas de direita podem favorecer um cenário de vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no primeiro turno.

Diferentemente da direita, o petista, até o momento, é o único nome da esquerda e do campo progressista na disputa deste ano.

Pesquisas eleitorais divulgadas neste mês, mostram Lula com percentuais entre 48% e 49%, sinalizando para uma possível vitória em primeiro ao considerar apenas os votos válidos — um cenário que obviamente tende a se alterar até a eleição.

Direita caminha para ficar divida em dois blocos

Para o analista político Creomar de Souza, CEO da consultoria Dharma, os movimentos recentes apontam para uma fragmentação crescente dentro da direita.

O campo conservador deve chegar ao primeiro turno dividido entre duas frentes principais: o núcleo bolsonarista e um grupo que tenta construir uma alternativa moderada.

“A chegada de Caiado ao PSD e os desdobramentos no PL mostram que a direita tende a ir para o primeiro turno com dificuldade de unidade”, afirma.

De um lado, o PL trabalha para consolidar a candidatura de Flávio Bolsonaro, com base na expectativa de transferência de votos do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De outro, Kassab articula um bloco com nomes como Caiado, Ratinho Jr. e Eduardo Leite, que buscam se apresentar como representantes de uma direita democrática e menos polarizada.

“Um bloco vai ser liderado pela família Bolsonaro. O outro, aparentemente, por Kassab, com essa ideia de uma direita mais moderada”, diz Creomar.

O cenário ainda está em formação, mas os sinais indicam que a disputa à direita em 2026 será marcada menos pela escolha de um nome único e mais pela consolidação de projetos políticos concorrentes dentro do mesmo espectro ideológico, segundo o analista.

Até 15 de abril, há muito por vir.

Acompanhe tudo sobre:PSD – Partido Social DemocráticoGilberto KassabEleições 2026Luiz Inácio Lula da Silva

Mais de Brasil

Maior ônibus elétrico do mundo, com 28 metros, começa a rodar em Goiânia

Ciclone extratropical pode causar chuvas no fim de semana; veja previsão

Carnaval de São Paulo terá 5 mil PMs por dia para segurança do evento

Ala do Hospital das Clínicas pega fogo em São Paulo

Mais na Exame

Mercados

Indicado de Trump ao Fed é genro de bilionário que sugeriu 'comprar' Groenlândia

Casual

Volvo lança EX30 com dois motores e aceleração de carro de corrida

Tecnologia

Meta perdeu 17,7 bilhões de dólares com investimento em VR em 2025

EXAME Agro

Café deve ter preços mais estáveis em 2026, diz indústria brasileira