Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Juíza rejeita pedido para suspender operação migratória de Trump em Minnesota

Estado e cidades alegaram violação constitucional, mas juíza entendeu que não houve base para barrar ação federal

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 16h28.

Uma juíza federal em Minnesota negou neste sábado, 31, o pedido do governo estadual e das cidades de Minneapolis e St. Paul para suspender temporariamente uma operação do governo Trump que ampliou a atuação de agentes federais de imigração no estado.

A ação, batizada de Operation Metro Surge, tem sido associada a tiroteios, milhares de prisões e semanas de protestos.

A decisão foi assinada pela juíza Kate M. Menendez, indicada ao cargo pelo então presidente Joe Biden, que concluiu que os autores do processo não conseguiram demonstrar violação constitucional suficiente para justificar uma liminar, segundo o The New York Times.

O processo foi protocolado em 12 de janeiro pelo estado de Minnesota e pelos governos municipais de Minneapolis e St. Paul. Segundo a ação, o envio de cerca de 3.000 agentes federais de imigração ao estado, governado por democratas, teria violado a soberania estadual prevista na 10ª Emenda da Constituição.

Os autores sustentaram ainda que a operação configuraria uma tentativa ilegal do governo federal de coagir autoridades locais a colaborar com a aplicação das leis federais de imigração.

O governo Trump rejeitou os argumentos e afirmou que a operação é uma ação legal e legítima para combater a imigração irregular.

Decisão da juíza: liminar rejeitada

Na decisão, segundo o NYT, a juíza Menendez afirmou que o estado e os municípios não conseguiram provar que a operação ultrapassou os limites constitucionais.

Segundo ela, os autores falharam em estabelecer um critério claro que definisse quando a aplicação legítima da lei federal se tornaria uma interferência inconstitucional.

“Uma simples proclamação de que a operação foi ‘longe demais’ é frágil demais para sustentar uma liminar”, escreveu a magistrada.

Com isso, o pedido de suspensão imediata da operação foi negado.

A ação judicial foi apresentada poucos dias após um agente federal em Minneapolis matar a tiros Renee Good, cidadã americana. Depois da primeira audiência do caso, outros dois episódios com disparos foram registrados.

Em 14 de janeiro, um agente atirou e feriu um homem venezuelano que, segundo autoridades, estava no país de forma irregular e resistiu à prisão. Já no sábado seguinte, agentes federais mataram Alex Pretti, cidadão americano e enfermeiro de UTI.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Imigração

Mais de Mundo

Japão fica sem pandas pela primeira vez em mais de 50 anos

EUA pode registrar primeira queda populacional da história em 2026

Veteranos na Dinamarca realizam marcha silenciosa após críticas de Trump à Otan

Estreito de Ormuz: o gargalo de energia que pode paralisar a economia global

Mais na Exame

Mundo

Japão fica sem pandas pela primeira vez em mais de 50 anos

Pop

BBB 26: entenda a Prova do Anjo deste sábado, 31

Brasil

PM de São Paulo apresenta estratégia para combater assédio no Carnaval

Economia

Exportações de serviços batem recorde e alcançam US$ 51,8 bi em 2025