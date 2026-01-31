SpaceX pede autorização para lançar 1 milhão de satélites para IA no espaço

A SpaceX pediu autorização para lançar até 1 milhão de satélites em órbita da Terra como parte de um plano para instalar data centers no espaço voltados à computação avançada para IA (inteligência artificial).

Em documento enviado à Comissão Federal de Comunicações (FCC) na última sexta-feira, 30, a empresa afirma que está desenvolvendo uma rede alimentada por energia solar para "atender ao crescimento explosivo da demanda por dados impulsionada pela IA".

"Lançar uma constelação de um milhão de satélites que operam como data centers orbitais é um primeiro passo para nos tornarmos uma civilização do nível de Kardashev II - uma civilização capaz de aproveitar todo o poder do Sol - enquanto apoiamos aplicações baseadas em IA para bilhões de pessoas hoje e garantimos o futuro multiplanetário da humanidade entre as estrelas", escreveu a SpaceX no pedido.

Segundo o documento, o sistema poderá ser lançado com o foguete reutilizável Starship, também da SpaceX, e funcionará como uma alternativa mais barata e sustentável aos data centers em terra.

A proposta elimina a necessidade de grandes sistemas de refrigeração à base de água, comuns em instalações terrestres, ao usar o resfriamento radiativo natural do espaço, que dissipa o calor. A dependência de baterias também diminui, já que a energia vem diretamente do Sol.

Após a divulgação do pedido, Elon Musk comentou no X: "Achei que começaríamos pequeno e iríamos crescendo aos poucos."

O bilionário também reforçou para um internauta a importância do empreedimento. "A energia solar não é uma fonte de energia, é a fonte de energia", disse.

Solar is not A source of energy, it is THE source of energy https://t.co/3KleMaVnT4 — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

Os satélites devem se comunicar entre si por links a laser e operar entre 500 km e 2.000 km de altitude, em órbitas que garantem acesso quase constante à luz solar, de acordo com a SpaceX.

O pedido à FCC acontece em um momento em que a empresa avalia uma oferta pública inicial (IPO) ainda neste ano e estuda uma possível fusão com a xAI, startup de inteligência artificial de Musk.

Segundo a Bloomberg, a combinação reuniria caixa, capacidade em IA, fabricação de satélites e lançamentos de foguetes. A SpaceX também analisa uma alternativa envolvendo a Tesla.

Musk vem defendendo publicamente a ideia de data centers orbitais. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, afirmou: "Construir centros de dados de IA no espaço é uma decisão óbvia. O local de menor custo para instalar IA será o espaço - e isso será verdade em dois anos, talvez três no máximo."