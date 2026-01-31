Luiz Fux, ministro do STF, é diagnosticado com pneumonia dupla

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi diagnosticado com pneumonia dupla causada pelo vírus Influenza. Segundo a Corte, o quadro é estável e o magistrado segue em tratamento domiciliar.

Por se tratar de uma infecção transmissível, Fux informou ao presidente do STF, Edson Fachin, que não participará presencialmente da sessão que marca a reabertura do Ano Judiciário, na próxima segunda-feira, 2, nem das demais sessões ao longo da semana. Ele acompanhará os trabalhos de forma remota.

A cerimônia de segunda-feira marca a retomada das atividades do Supremo. Já confirmaram presença o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (MDB-PB).

Entenda a pneumonia dupla

A pneumonia é uma infecção respiratória que atinge os pulmões e pode ser provocada por vírus, bactérias ou, mais raramente, fungos. No caso de Fux, a infecção foi causada pelo Influenza, vírus responsável pela gripe. A doença é mais comum em idosos, crianças pequenas e pessoas com condições pulmonares pré-existentes.

A pneumonia dupla, também chamada de bilateral, ocorre quando a infecção atinge os dois pulmões. Sem tratamento adequado, pode evoluir para quadros graves.