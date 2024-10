X cumpre última exigência do STF ao transferir R$ 28,6 milhões para conta correta

A Caixa Econômica Federal transferiu R$ 28,6 milhões em multas pagas pelo X para o Banco do Brasil (BB), seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A rede social de Elon Musk havia depositado os valores em uma conta errada, segundo o ministro Alexandre de Moraes.

No início da noite desta segunda-feira, 7, o STF informou que a Secretaria Judiciária da Corte já certificou que o valor foi transferido para a conta correta. Com isso, o processo foi enviado para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR). Após o parecer, o tema será analisado por Moraes.

A quitação das multas é a última etapa para que a rede social seja desbloqueada no Brasil. A plataforma foi suspensa em todo o país em 30 de agosto. Para voltar ao ar, o X fez o depósito em uma conta da Caixa, mas os recursos deveriam ser transferidos para uma conta do Banco do Brasil, indicada pelo STF.

Advogados da rede social alegam que o STF não especificou qual conta deveria receber o pagamento, pedindo o desbloqueio imediato da plataforma.

O histórico das multas

O imbróglio entre Musk e o STF começou em agosto, quando o X anunciou que descumpriria decisões do STF, como indicar um representante legal no Brasil, e encerraria suas operações no Brasil.

Isso levou Moraes a ordenar o bloqueio da rede social até que as ordens judiciais fossem cumpridas. Em 30 de agosto, após o X não indicar um representante no prazo estipulado, Moraes ordenou a suspensão da rede social no Brasil.

No mesmo mês, o ministro Moraes havia determinado o bloqueio de R$ 18,3 milhões das contas do X e da Starlink, outra empresa de Elon Musk, para quitar punições relacionadas ao descumprimento de ordens judiciais.

Já em setembro, o X recebeu outra multa de R$ 10 milhões, aplicada por Moraes, por suposta manobra para driblar o bloqueio imposto pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A plataforma atualizou seu sistema, permitindo que usuários acessassem o serviço. O ministro também determinou que a representante legal do X no Brasil pagasse R$ 300 mil por desobediência judicial.

*Com informações da Agência O Globo.