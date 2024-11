Lula recebe comandantes das Forças Armadas no Alvorada Ministro da defesa também participa de encontro que deve discutir previdência dos militares

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante entrevista coletiva conjunta com o presidente do Chile, Gabriel Boric, nesta segunda-feira no palácio La Moneda, em Santiago (Chile) (Elvis González/EFE)