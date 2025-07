Lula propõe novo feriado nacional em julho; saiba quando

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou, na terça-feira, 1º de julho, ao Congresso Nacional, um projeto de lei que propõe tornar o dia 2 de julho feriado nacional. A data marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do país em 1823, um ano após a Proclamação da Independência, realizada por Dom Pedro I em 1822.

No vídeo divulgado nas redes sociais, Lula destacou a importância do episódio para a história da independência do Brasil, mencionando a contribuição da Bahia no processo de consolidação da separação de Portugal. "É verdade que D. Pedro fez o grito da Independência, todo mundo sabe disso, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que, na Bahia, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente", afirmou o presidente.

O presidente esteve acompanhado de figuras políticas baianas de destaque, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ambos ex-governadores da Bahia. Também esteve presente o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, outro baiano. O grupo ressaltou a relevância histórica da data para o estado da Bahia e para todo o Brasil.

Atualmente, o dia 2 de julho é feriado estadual na Bahia, celebrando a vitória dos baianos na luta contra o domínio português. No entanto, com o projeto de lei apresentado por Lula, a intenção é ampliar o reconhecimento da data em todo o território nacional, destacando a importância do evento para o processo de unificação do país.

Se o projeto for aprovado no Congresso Nacional, o feriado poderá passar a integrar o calendário oficial do país.