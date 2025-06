Julho tem feriado? Veja o calendário de folgas no próximo mês

Para quem espera uma folga nos próximos dias, o mês de julho não trará feriados em todo o país. Apenas o estado de São Paulo terá feriado oficial, no dia 9 de julho, em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932 .

A data, celebrada na quarta-feira, homenageia o movimento liderado pelos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. O 9 de julho é feriado estadual e não se aplica aos demais estados brasileiros .

Já no Rio de Janeiro, o governo estadual decretou medidas específicas para os servidores da capital. Devido à Reunião da Cúpula do BRICS 2025, foi decretado ponto facultativo na sexta-feira, 4, e suspensão do expediente na segunda-feira, 7 .

O decreto, publicado no Diário Oficial do Estado, ressalta que a medida vale apenas para repartições públicas localizadas na cidade do Rio e não afeta serviços essenciais. Unidades de saúde da capital poderão seguir regras próprias, conforme orientação da Secretaria estadual de Saúde.

Feriado nacional: veja o calendário de 2025

O próximo feriado nacional será no dia 7 de setembro. Veja abaixo: