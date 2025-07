Maioria do Congresso diz que chances de governo Lula aprovar projetos são baixas, diz Genial/Quaest

A popularidade do governo Lula no Centrão caiu, segundo a mais recente pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 2. Para 57% dos parlamentares, as chances de aprovação de projetos da presidência são baixas dentro da Casa.

A pesquisa, intitulada de "O que pensam os deputados federais", mostrou que os parlamentares que se consideram de Centro ou ‘independente’ não estão mais tão satisfeitos com a relação do presidente Lula com o Congresso Nacional.

No âmbito geral, a avaliação negativa subiu de 47% para 51%. Ao todo, 203 deputados foram ouvidos pela agência, representando 40% do total na Câmara Legislativa, entre os dias 7 de maio e 30 de junho. A margem de erro, segundo o relatório, é de 4,5 pontos percentuais.

Mesmo com o resultado insatisfatório para a gestão petista, a pesquisa mostrou que 84% dos parlamentares já foram recebidos por algum ministro, registrando um aumento de 7% em comparação a 2024. Entre eles, 43% relataram terem tido seus pedidos atendidos pelo Governo Federal.

Dentro das agendas do governo Lula, a elevação da faixa de isenção do IR para R$ 5.000 é a mais popular, sendo aprovada por 88% dos deputados federais na pesquisa, enquanto as pautas menos aceitas estão o fim da escala 6x1 e a exclusão das verbas do Judiciário do limite de gastos, ambas com 70% de reprovação.