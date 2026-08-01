Lula pede votos para Rui Costa e Jaques Wagner na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu votos neste sábado, 1, para os candidatos do partido ao Senado pela Bahia, Rui Costa e Jaques Wagner. Durante a convenção estadual do PT, realizada em Salvador, o presidente defendeu a eleição dos dois aliados e afirmou que a renovação da bancada é necessária para melhorar a composição da Casa.

Em discurso para militantes e lideranças do partido, Lula disse que o governo precisa ampliar sua base no Senado e classificou o cenário atual como desfavorável.

"Eu preciso de dois votos, nesse galego", afirmou o presidente ao apontar para Jaques Wagner. Em seguida, indicando Rui Costa, completou: "e nesse companheiro aqui".

Na sequência, Lula justificou o pedido afirmando que os dois candidatos são importantes porque, segundo ele, "o Senado está muito ruim".

Corrida pelo Congresso

A eleição para o Senado é considerada uma das prioridades do PT em 2026. Diferentemente da Câmara dos Deputados, onde as vagas são distribuídas proporcionalmente, o Senado é composto por três representantes de cada estado e tem papel decisivo na tramitação de propostas do Executivo, na aprovação de autoridades indicadas pelo presidente da República e em julgamentos de impeachment.

Na Bahia, duas das três cadeiras estarão em disputa nas eleições deste ano. Jaques Wagner tentará a reeleição, enquanto Rui Costa, ex-governador do estado e atual ministro da Casa Civil, busca uma vaga na Casa pela primeira vez. A terceira cadeira pertence ao senador Otto Alencar (PSD), cujo mandato termina apenas em 2030.

O evento reuniu dirigentes estaduais, parlamentares, prefeitos e militantes do PT para oficializar as candidaturas do partido na Bahia e marcou uma demonstração de apoio de Lula aos principais nomes da legenda no estado, um dos maiores redutos eleitorais do presidente.

Caso Master

A convenção ocorreu em meio à repercussão das investigações envolvendo o Banco Master. Relatório da Polícia Federal cita contatos entre Wagner e um ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, e apura suspeita de pagamentos de propina ao senador.

Em relatório, a Polícia Federal menciona a compra de um apartamento de R$ 2,5 milhões e cita que o dono do banco, Daniel Vorcaro, teria marcado encontro com o senador no Senado e disponibilizado avião para ele.

Wagner nega qualquer irregularidade e afirma que os contatos com o empresário ocorreram dentro da normalidade da atividade política.