Funcionário mata três colegas a facadas em fábrica da Bombril no ABC paulista

Um funcionário matou três colegas de trabalho a facadas na manhã deste sábado, 1º, dentro de uma unidade fabril da Bombril em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A operação da fábrica é terceirizada para a empresa TPC.

As vítimas eram um conferente de 54 anos, um encarregado de 44 anos e um operador de empilhadeira de 39 anos. O suspeito, de 33 anos, foi detido por pessoas que estavam no local após o ataque.

Horas depois, já na delegacia, ele foi encontrado morto. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

Como aconteceu o ataque

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de triplo homicídio dentro da unidade, localizada na região de Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo.

Quando chegaram ao local, os agentes encontraram as três vítimas já mortas e o autor do ataque rendido por funcionários da fábrica. A arma usada no crime foi uma faca.

De acordo com relatos colhidos pela polícia, o suspeito também trabalhava como operador de empilhadeira na unidade, mas estava de folga no dia do ataque. Testemunhas disseram que ele teria ido até a fábrica com a intenção de cometer o crime.

A motivação do ataque ainda é investigada. Segundo testemunhas ouvidas no registro policial, o homem teria sido alvo de bullying por parte de dois dos colegas mortos. A informação ainda não foi confirmada pela investigação.

Os relatos apontam que a terceira vítima teria sido atingida ao tentar impedir o suspeito.

Suspeito foi encontrado morto na delegacia

Após o ataque, o suspeito e testemunhas foram levados ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Durante o período em que permaneceu sob custódia, investigadores perceberam que ele estava em silêncio e decidiram verificar a cela.

Cerca de dez minutos depois do último contato, o homem foi encontrado morto. O Samu foi acionado e confirmou o óbito.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e apura as circunstâncias da morte.

O caso foi encaminhado para investigação para o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de SBC.

Operação é da TPC

Procurada pela reportagem, a Bombril informou que a operação da unidade, incluindo os funcionários envolvidos no caso, é de responsabilidade da TPC, empresa terceirizada que administra as atividades no local.

A companhia afirmou que a Bombril é responsável pelo espaço físico e pelos produtos fabricados na unidade, mas que a gestão dos trabalhadores cabe à TPC.

Em nota, a TPC afirmou que presta apoio às famílias das vítimas e que iniciou uma apuração interna sobre o caso.

"A TPC lamenta profundamente o grave fato ocorrido na manhã de hoje (1º) em operação de sua responsabilidade, que envolveu seus colaboradores, dentro das dependências da Bombril localizada em São Bernardo do Campo. Neste momento de profunda tristeza, manifestamos nossa solidariedade e os mais sinceros sentimentos aos familiares e às pessoas próximas das vítimas. Desde o primeiro momento, nossas equipes estão prestando todo o apoio e a assistência necessários. A companhia já iniciou a apuração das circunstâncias do ocorrido e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos."