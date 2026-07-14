PT reage após vice-presidente aparecer com Eduardo Braide

A participação do vice-presidente nacional do PT, Rubens Pereira Júnior, em uma agenda com o pré-candidato ao governo do Maranhão Eduardo Braide (PSD) provocou desconforto na direção da legenda. O encontro ocorreu no fim de semana e reacendeu as divergências internas sobre a estratégia do partido para a disputa estadual.

O PT definiu o vice-governador Felipe Camarão como pré-candidato ao Palácio dos Leões, mas setores da legenda defendem diferentes estratégias para ampliar os palanques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado, segundo O Globo

Rubens Pereira Júnior, que também é vice-líder do governo na Câmara, participou de um evento no interior do Maranhão ao lado de Braide e de lideranças locais. Imagens do encontro foram publicadas pelo próprio deputado nas redes sociais.

Direção nacional reafirma apoio a Felipe Camarão

Em nota, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que a candidatura de Felipe Camarão é a posição oficial do partido e disse que qualquer manifestação diferente contraria a estratégia eleitoral aprovada pela direção nacional com o apoio do presidente Lula.

Rubens Pereira Júnior também negou mudança de posicionamento. Segundo o deputado, sua presença no evento ocorreu por causa de uma aliança com uma liderança política do município de Santa Quitéria e não representa apoio à candidatura de Eduardo Braide.

"O PT definiu pela pré-candidatura de Felipe Camarão. Não há outra discussão neste momento no partido", afirmou.

Disputa interna marca eleição no Maranhão

A escolha de Felipe Camarão foi consolidada após a atuação de aliados do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, que defenderam o rompimento com o grupo político do governador Carlos Brandão (sem partido). Brandão, por sua vez, trabalha para lançar o sobrinho, Orleans Brandão (MDB), como sucessor.

Antes da definição do PT, integrantes ligados a Dino chegaram a discutir uma aliança com Eduardo Braide. A negociação, porém, não avançou porque não houve acordo para que o pré-candidato do PSD apoiasse Lula na eleição presidencial.

Nos bastidores, parte da cúpula petista defende que Lula mantenha mais de um palanque no Maranhão, apoiando tanto Felipe Camarão quanto Orleans Brandão, estratégia que ampliaria a base do presidente no estado.

Braide evita nacionalizar a disputa

Favorito nas pesquisas de intenção de voto, Eduardo Braide tem procurado concentrar a campanha em temas locais e evitar que a eleição seja marcada pela polarização nacional.

Segundo interlocutores do pré-candidato, a participação de Rubens Pereira Júnior no evento não representou uma declaração de apoio. Felipe Camarão também minimizou o episódio e afirmou que situações desse tipo são comuns antes da oficialização das candidaturas.

*Com O Globo