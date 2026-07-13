BTG/Nexus: Eleitores veem Lula mais capaz na área social e Flávio, na segurança

Os desempenhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas eleitorais mostram um país polarizado. O levantamento do BTG/Nexus testou a percepção dos eleitores da capacidade de ambos em atender as demandas da população.

Segundo a pesquisa, publicada nesta segunda-feira, 13, Lula é mais forte na promoção de direitos básicos, mas perde terreno para Flávio Bolsonaro em economia e segurança pública.

Ao todo, 31% dos entrevistados citaram Flávio em todas as demandas, enquanto 29% sempre citaram Lula.

Em matéria de garantir e promover o direito das mulheres, 52% dos respondentes acreditam ser uma competência de Lula, sendo o melhor desempenho do presidente. Outros 38% acreditam que o filho do presidente Jair Bolsonaro é melhor neste quesito, configurando o pior desempenho do senador.

Sobre diminuir a desigualdade social 50% citaram Lula, e 39% citaram Flávio. Na educação pública, 48% acreditam que Lula tem mais competência, contra 43% que acreditam que é Flávio quem domina o campo.

Em saúde pública, Lula tem 47% de preferência contra 41% de Flávio, cujo pai era presidente durante a pandemia de Covid-19.

Lula também se sai melhor na geração de empregos, com 46% contra 44% do senador. Além disso, 45% dos entrevistados também consideram que o presidente tem mais capacidade de melhorar a vida dos brasileiros, enquanto 42% aderem essa capacidade ao adversário.

Flávio melhor em economia e segurança

O cenário se inverte na promoção do crescimento da economia, tema em que 46% consideram Flávio melhor, enquanto 44% preferem Lula neste assunto. No controle da inflação e dos preços, 47% citam o senador contra 43% que citam Lula.

Na segurança pública, 53% consideram Flávio Bolsonaro melhor, enquanto 38% ainda preferem Lula. No combate ao crime organizado, 53% também citam Flávio e apenas 34% acreditam na capacidade de Lula para o tema, sendo o pior desempenho do petista.

Já sobre o tema combate à corrupção, 15% dos entrevistados não confiam na competência de nenhum dos dois, 44% preferem Flávio e 37% escolhem Lula.

A pesquisa Nexus ouviu 2.003 eleitores entre os dias 10 e 12 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07981/2026.