Jaques Wagner deixa liderança do governo no Senado após ser alvo da PF

Oito dias depois de ser alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) deixou a liderança nesta quarta-feira, 24. A saída ficou acertada depois de uma reunião do senador com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada.

Jaques resistia a deixar o cargo e chegou a dizer que só sairia do posto a pedido do próprio Lula, mas nos últimos dias se intensificaram os pedidos de aliados para que o senador saia da liderança para se defender. Nesta quarta-feira, 24, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse publicamente que, se fosse Lula, substituiria Jaques na liderança.

O senador, que é pré-candidato à reeleição, nega ter recebido qualquer vantagem indevida do banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no extinto Banco Master.

Em uma postagem na rede social X, Jaques disse que a decisão foi tomada "em comum acordo" com Lula na reunião nesta quarta-feira. O agora ex-líder do governo no Senado estava em Salvador, mas voou a Brasília para se encontrar com o presidente nesta quarta-feira.

O parlamentar também deve se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que na semana passada se solidarizou com Jaques Wagner.

Acabei de ter uma ótima reunião com o Presidente @LulaOficial, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no @SenadoFederal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do… — Jaques Wagner (@jaqueswagner) June 24, 2026

A PF apura se o parlamentar recebeu vantagens indevidas do banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no extinto Master. A investigação envolve o recebimento de um apartamento de luxo avaliado em R$ 2,4 milhões e de repasses que somam R$ 3,5 milhões por meio de empresas ligadas a familiares, além de ingressos a um show da cantora Taylor Swift, no total de R$ 63 mil, pagos por Lima.