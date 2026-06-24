Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Jaques Wagner deixa liderança do governo no Senado após ser alvo da PF

Senador petista teve reunião com o presidente Lula nesta quarta-feira, 24

Senador Jaques Wagner foi alvo da Operação Compliance Zero ( Alessandro Dantas/Flickr)

Senador Jaques Wagner foi alvo da Operação Compliance Zero ( Alessandro Dantas/Flickr)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h46.

Última atualização em 24 de junho de 2026 às 17h53.

Oito dias depois de ser alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) deixou a liderança nesta quarta-feira, 24. A saída ficou acertada depois de uma reunião do senador com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada.

Jaques resistia a deixar o cargo e chegou a dizer que só sairia do posto a pedido do próprio Lula, mas nos últimos dias se intensificaram os pedidos de aliados para que o senador saia da liderança para se defender. Nesta quarta-feira, 24, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse publicamente que, se fosse Lula, substituiria Jaques na liderança.

O senador, que é pré-candidato à reeleição, nega ter recebido qualquer vantagem indevida do banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no extinto Banco Master.

Em uma postagem na rede social X, Jaques disse que a decisão foi tomada "em comum acordo" com Lula na reunião nesta quarta-feira. O agora ex-líder do governo no Senado estava em Salvador, mas voou  a Brasília para se encontrar com o presidente nesta quarta-feira.

O parlamentar também deve se encontrar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que na semana passada se solidarizou com Jaques Wagner.

A PF apura se o parlamentar recebeu vantagens indevidas do banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no extinto Master. A investigação envolve o recebimento de um apartamento de luxo avaliado em R$ 2,4 milhões e de repasses que somam R$ 3,5 milhões por meio de empresas ligadas a familiares, além de ingressos a um show da cantora Taylor Swift, no total de R$ 63 mil, pagos por Lima.

Acompanhe tudo sobre:Governo Lula

Mais de Brasil

Legislativo cria modelo único com foco no desenvolvimento regional em SC

Preço de passagens aéreas sobe 11% em maio com alta dos combustíveis

Novo teto das MEIs: Lula adia envio de projeto à Câmara, mas acerta subir para R$ 140 mil

Lista de devedores contumazes é divulgada pela Receita Federal, entenda a política

Mais na Exame

Mercados

Micron reporta lucro recorde, 'guidance' acima do consenso e ação dispara

Esporte

Escoceses enxergam Brasil como potência no futebol, mas com vulnerabilidades, diz pesquisa

Brasil

Legislativo cria modelo único com foco no desenvolvimento regional em SC

Mundo

Espriella promete fortalecer relações da Colômbia com Israel