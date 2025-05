Lula passa o dia no Palácio da Alvorada sem agendas públicas após episódio de labirintite

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou as agendas previstas para esta terça-feira, 27, e passará o dia de repouso no Palácio da Alvorada após ter um quadro de labirintite.

Lula passou mal na tarde de ontem, e cancelou as reuniões de trabalho para passar por exames no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Segundo boletim médico, o presidente estava sentindo vertigem e passou por exames de imagem e de sangue, "todos dentro da normalidade".

Na manhã de hoje, o presidente foi consultado pela médica Ana Helena Germoglio no Palácio da Alvorada. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, ele está medicado desde ontem e acordou bem.

Não há previsão de ida ao hospital, e, conforme a equipe médica do presidente, os sintomas do quadro duram entre 24 e 48 horas.

Devido ao estado de saúde do presidente, a reunião com reitores de universidades federais será representada pelos ministros da Educação (Camilo Santana) e da Fazenda (Fernando Haddad). Já o evento do Dia do Diplomata, no Itamaraty, terá a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Lula tem previsão de viagem na quarta-feira para Pernambuco e Paraíba, e na quinta-feira para o Paraná e Santa Catarina. De acordo com a Secom, não há previsão de alteração nessas agendas por enquanto.

Em dezembro do ano passado, o presidente passou por cirurgia para drenar um hematoma na cabeça. Na época, ele foi à unidade de saúde em Brasília após sentir dores de cabeça e fez exames que indicaram sangramento. A equipe médica optou pela transferência para São Paulo, onde o procedimento cirúrgico foi feito.

O hematoma foi causado por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, sofrida pelo presidente no dia 19 de outubro ao se sentar errado em um banco para cortar as unhas.