Com diagnóstico de labirintite, Lula cancela agendas e passa por exames

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um mal-estar na tarde desta segunda-feira, 26, e foi levado ao hospital Sírio-Libanês, em Brasília, para atendimento.

Ele cancelou as reuniões previstas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para realizar exames na unidade de saúde. Lula já foi liberado e está na residência oficial do Palácio da Alvorada.

Segundo boletim médico divulgado pelo Sírio-Libanês, o presidente teve um quadro de vertigem com diagnóstico de labirintite.

Lula realizou exames de sangue e imagem na unidade de Brasília do Sírio-Libanês e todos vieram dentro da normalidade.