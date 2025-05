Aos 47, ele gasta R$ 11 milhões por ano e segue rotina com 90 pílulas para reverter a idade

Empreendedor da tecnologia, o americano Bryan Johnson construiu uma fortuna estimada em cerca de US$ 400 milhões a partir da venda da Braintree, plataforma que revolucionou pagamentos digitais e tornou-se conhecida especialmente por controlar o Venmo, aplicativo popular para transferências entre pessoas. Aos 47 anos, Johnson dedicou sua vida a um projeto ambicioso e pouco convencional: reverter o processo de envelhecimento por meio de uma rotina extrema de saúde, com investimento anual superior a US$ 2 milhões.

Como ele conquistou a fortuna?

O espírito empreendedor de Bryan Johnson manifestou-se ainda na universidade, entre 1999 e 2003, quando vendeu telefones celulares para financiar a educação na Brigham Young University. Em 2007, fundou a Braintree, empresa focada em simplificar pagamentos móveis e online para negócios, que cresceu a uma velocidade impressionante, chegando a um crescimento anual superior a 4.000%.

O ponto de virada aconteceu em 2012, quando a Braintree adquiriu o Venmo por US$ 26,2 milhões. O Venmo se tornou um sucesso especialmente entre consumidores mais jovens, permitindo transferências entre contas bancárias com maior facilidade. No ano seguinte, em 2013, Johnson vendeu a Braintree por US$ 800 milhões em dinheiro para o PayPal, recebendo pessoalmente cerca de US$ 300 milhões após impostos.

Após a venda da Braintree, Johnson criou o OS Fund, um fundo de capital de risco com US$ 100 milhões destinados a financiar startups científicas e tecnológicas, especialmente em áreas como biotecnologia, inteligência artificial e neurotecnologia. Entre as empresas apoiadas estão a Ginkgo Bioworks e a Kernel, esta última focada em neurotecnologia para medir e interagir com sinais cerebrais, um campo com potencial para revolucionar tratamentos para doenças neurológicas.

Em busca da longevidade

Foi com o Projeto Blueprint que Johnson realmente chamou atenção pela originalidade. Trata-se de um regime rigoroso e científico, que envolve o monitoramento diário de mais de 100 biomarcadores do corpo por uma equipe de mais de 30 médicos e cientistas. O objetivo é reverter o envelhecimento dos órgãos e otimizar a saúde ao máximo.

Manhã e alimentação

Johnson começa o dia entre 4h30 e 6h da manhã, acordando naturalmente, sem despertador. A rotina inicial inclui verificar a temperatura corporal, que costuma registrar uma média surpreendentemente baixa de 35,3 °C, indicador de metabolismo eficiente e baixo estresse.

Como acorda antes do nascer do sol, usa uma lâmpada que simula a luz solar para regular seu ritmo circadiano e potencializar a produção de vitamina D, além de melhorar sono e humor.

O café da manhã é meticulosamente planejado e segue uma dieta vegana rigorosa, com cerca de 2.250 calorias consumidas em uma janela alimentar de apenas cinco horas (entre 6h e 11h). Ele evita completamente açúcar, alimentos processados, frituras, glúten, laticínios e álcool.

Johnson consome uma mistura super vegetal de brócolis, couve-flor, lentilhas, cogumelos, alho e gengibre, além de um pudim de nozes com proteína de colágeno e frutas vermelhas. A suplementação é extraordinária: são 91 pílulas diárias, incluindo ferro, vitamina C e suplementos próprios do Blueprint.

Exercícios e terapias

Além da dieta, Johnson pratica entre 30 e 60 minutos de exercícios que combinam cardio, treino intervalado de alta intensidade (HIIT), musculação e exercícios de flexibilidade. Ele realiza protocolos rigorosos para elevar a frequência cardíaca a níveis entre 160 e 170 bpm por ciclos, seguido de descanso, além de caminhadas matinais e vespertinas.

A rotina inclui ainda terapias de luz azul para saúde da pele, uso de dispositivos para prevenção de olhos secos e colírios para prevenção de catarata, além de técnicas para combater a perda de cabelo.

"Eu acredito que a maioria dos ganhos de saúde pode ser obtida por muito pouco, priorizando sono, exercícios e evitando coisas ruins", afirma Johnson, destacando que o que ele faz é um esforço além do alcance da maioria, mas que democratizou os princípios básicos do Blueprint para todos.

Custos e resultados

O regime que Johnson segue custa mais de US$ 2 milhões por ano (aproximadamente R$ 11 milhões na cotação atual), uma conta que inclui os equipamentos de alta tecnologia, terapias avançadas e a equipe médica multidisciplinar. Ele lançou uma versão pública do protocolo para que qualquer pessoa possa aplicar os conceitos fundamentais por valores muito menores, entre US$ 1.000 e US$ 1.500 mensais.

Johnson afirma ter reduzido sua idade biológica em 9,2%, medido por métricas rigorosas que avaliam a saúde dos 70 órgãos do corpo. Ele se considera a pessoa mais saudável do mundo segundo estes dados quantitativos.