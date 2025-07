Lula participa de congresso da UNE em Goiânia e homenageia estudantes que morreram em acidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta quinta-feira, 17, do 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune) em Goiânia. O ato acontece no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, na Universidade Federal de Goiás (UFG), e marca a segunda visita de Lula à capital goiana desde o início do terceiro mandato.

Antes de subir ao palanque, Lula se reuniu com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que sobreviveram ao acidente ocorrido na BR-153, em Goiás, ontem, e colocou a disposição a Força Nacional do SUS. A colisão entre um caminhão e dois ônibus deixou cinco mortos, uma pessoa em estado gravíssimo, além de vários feridos.

O encontro se deu de forma reservada, com a presença de apenas alguns integrantes da delegação paraense. O intuito foi prestar solidariedade de forma pessoal e respeitosa. As vítimas seguiam rumo ao congresso e iriam presenciar o discurso presidencial. No evento, pediu um minuto de aplausos aos três estudantes que morreram.

Estão presentes parlamentares como o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, e o ex-ministro da Secom, o deputado Paulo Pimenta. O novo presidente do PT, Edinho Silva, também participa. Os ministros Camilo Santana (Educação), Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e Alexandre Padilha (Saúde) acompanham a viagem.

Reduto bolsonarista

A visita ocorre em um território politicamente adverso ao governo. O estado de Goiás é comandado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil), de direita e que tem se projetado como possível presidenciável em 2026.

Na entrada do evento, estudantes chegaram a discutir com um apoiador e Jair Bolsonaro (PL), que vestia uma camisa com o rosto do ex-presidente. O bolsonarista chegou a ser empurrado e a discussão foi apartada por policiais. Em 2022, o ex-mandatário foi vencedor na capital goiana, com 63,95% dos votos no segundo turno.

O congresso é intitulado "O Brasil se une pela soberania", em referência às taxas de 50% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada. A estimativa da UNE é que tenham cerca de três mil pessoas presentes.

A presença de Lula no congresso é vista pela UNE como uma oportunidade de pressionar o governo por mais investimentos na educação. “É uma oportunidade geracional de olharmos nos olhos do presidente e cobrarmos aquilo que é nosso por direito: mais investimentos nas universidades, nos institutos, na permanência, no futuro da juventude brasileira!”, publicou a entidade nas redes sociais.