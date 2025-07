Lula manifesta pesar por vítimas de acidente com estudantes na BR-153, em Goiás

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), expressou nesta quarta-feira, 16, sua solidariedade às vítimas de um acidente ocorrido na BR-153, em Goiás.

O acidente envolveu uma carreta e dois ônibus com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA), que viajavam para o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia.

A tragédia resultou na morte de ao menos cinco pessoas, entre elas estudantes da UFPA.

Em uma nota oficial, Lula manifestou sua tristeza pela tragédia e solidarizou-se com as famílias das vítimas e com a comunidade universitária.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do grave acidente envolvendo uma carreta e dois ônibus com estudantes. A perda irreparável de vidas, especialmente de jovens que buscavam participar do Congresso da UNE, é um momento de grande dor para todos", afirmou o presidente. Ele ainda destacou a importância de amparo para as famílias neste momento tão difícil.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) também divulgou uma nota de pesar, lamentando as mortes e expressando apoio às famílias das vítimas. Os estudantes viajavam para o evento, que ocorre entre os dias 16 e 20 de julho no Centro de Convenções da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O governador do Pará, Helder Barbalho, também se manifestou nas redes sociais, oferecendo solidariedade às famílias e informando que está em contato com autoridades locais para acompanhar os desdobramentos do acidente.

O acidente

O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira, em Porangatu, no norte de Goiás, quando uma carreta colidiu com um micro-ônibus e um ônibus que transportavam estudantes da UFPA. Pelo menos cinco pessoas perderam a vida, e outras ficaram gravemente feridas. Uma das vítimas está em estado crítico, e várias pessoas ficaram presas às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnico-Científica foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os estudantes estavam a caminho de Goiânia para o Congresso da UNE. A organização espera receber mais de 10 mil estudantes de todo o Brasil. O evento, que acontece até o próximo dia 20 de julho, terá a presença de autoridades, incluindo o presidente Lula.

Até as 9h da manhã desta quarta-feira, a pista da BR-153 permanecia totalmente interditada no trecho do acidente, de acordo com informações da concessionária Ecovias Araguaia, responsável pela via. O acidente ocorreu no km 2 da rodovia.

*Com informações do O Globo.