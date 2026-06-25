Terremoto na Venezuela: tudo o que se sabe sobre a tragédia

Dois fortes terremotos atingiram a Venezuela na quarta-feira, 24, provocando mortes, centenas de feridos, desabamentos e danos em infraestrutura considerada estratégica para o país.

Os tremores, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram com apenas 39 segundos de diferença e foram classificados por autoridades americanas como um "evento sísmico duplo".

Veja abaixo os principais pontos sobre a tragédia.

O que aconteceu?

A Venezuela foi atingida por dois terremotos de grande magnitude na região do Caribe.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os abalos registraram magnitudes de 7,2 e 7,5. O Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos EUA informou que os tremores formaram um fenômeno conhecido como "evento sísmico duplo", quando dois terremotos de grande intensidade ocorrem quase simultaneamente na mesma área.

De acordo com o balanço oficial divulgado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, ao menos 32 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas.

As autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar à medida que os trabalhos de busca avancem nas áreas atingidas.

O estado de La Guaira, no litoral norte do país, foi apontado pelo governo como a área mais atingida.

Vizinho de Caracas, o estado concentra dezenas de edifícios desabados e foi declarado zona de desastre pelas autoridades venezuelanas.

Na capital, equipes de resgate atuam em bairros como El Paraíso, San Bernardino, Maripérez e Los Palos Grandes, onde houve registro de graves danos estruturais.

Trabalhos de resgate

Equipes de emergência seguem procurando sobreviventes sob os escombros de prédios que desabaram.

Moradores também participaram dos resgates nas primeiras horas após os tremores. Em Maripérez, vizinhos retiraram um adolescente de 17 anos dos escombros antes da chegada de maquinário pesado.

A Federação Internacional da Cruz Vermelha informou que mobilizou equipes de busca e avaliação para as áreas mais afetadas e está distribuindo suprimentos emergenciais.

Os terremotos provocaram danos em residências, comércios e edifícios públicos.

Apartamentos em um prédio danificado após um terremoto em Catia La Mar, estado de La Guaira, cerca de 30 km a noroeste de Caracas. (Federico PARRA / AFP)

O Aeroporto Internacional de Maiquetía, principal terminal aéreo do país, foi fechado após sofrer danos estruturais.

Também foram registrados impactos nos serviços de energia elétrica, abastecimento de água, gás encanado, metrô e sistema ferroviário.

A sede da Cruz Vermelha na Venezuela sofreu danos classificados como "críticos".

Apesar disso, a organização informou que continua operando e mantém sua rede de hospitais e centros de saúde em funcionamento para atender as vítimas.

Há risco de tsunami?

Após os terremotos, autoridades americanas emitiram alertas para Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

Horas depois, o Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos cancelou os avisos, descartando riscos significativos para essas regiões.

O governo decretou estado de emergência em todo o país.

Também foram anunciadas:

Suspensão das aulas nos próximos dias;

Paralisação de atividades não essenciais;

Mobilização total da rede pública e privada de saúde;

Envio de equipes de resgate para as áreas mais afetadas.

Além disso, socorristas internacionais de países como Estados Unidos, México, El Salvador, Catar e República Dominicana foram mobilizados para auxiliar nos trabalhos.

Após os tremores principais, réplicas menores continuaram sendo registradas.

O temor de novos desabamentos levou milhares de moradores a dormir em colchões, barracas improvisadas e veículos estacionados nas ruas de Caracas e de outras cidades afetadas.

*Com EFE