Alfredo Gaspar, ex-relator da CPMI do INSS, será vice na chapa de Flávio à Presidência

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), anunciou nesta quarta-feira, 5, que o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), ex-relator da CPMI do INSS, será o vice-presidência da sua chapa eleitoral à Presidência.

O nome surpreendeu aliados do filho de Jair Bolsonaro, uma vez que Gaspar é pouco conhecido nacionalmente e havia oficializado, na véspera, sua candidatura ao Senado em Alagoas.

A jornalistas, Flávio afirmou que a atuação de Gaspar na área da segurança pública e o papel que teve como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou desvios no INSS levaram à sua escolha.

O senador, no entanto, admitiu publicamente que o nome de Gaspar foi uma alternativa diante da falta de apoio de siglas do Centrão, como Progressistas, União Brasil, Republicanos e Podemos. Todas essas siglas tiveram mulheres cotadas para ser vice de Flávio, mas declararam neutralidade na disputa presidencial no segundo turno, com a liberação de seus diretórios estaduais.

Entre os aliados presentes ao anúncio do vice da chapa bolsonarista, estavam nomes de mulheres que foram cotadas a vice pelo PL, a exemplo das senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF) e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniela Marques (Republicanos).

Tereza Cristina, cujo partido vetou a aliança com o PL a nível nacional, o que barrou sua escolha como vice, afirmou que vai apoiar Flávio individualmente e que o nome de Gaspar

A escolha do nome foi uma surpresa até mesmo para aliados do senador, que esperavam que o escolhido fosse o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, disse que o nome foi mantido em sigilo até mesmo de aliados mais próximos, como o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ) e o senador Carlos Portinho (PL-RJ).