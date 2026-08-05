Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Alfredo Gaspar, ex-relator da CPMI do INSS, será vice na chapa de Flávio à Presidência

A escolha de Gaspar foi uma surpresa; aliados esperavam que o senador fosse escolher Rogério Marinho

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 11h36.

Última atualização em 5 de agosto de 2026 às 11h54.

Tudo sobreFlávio Bolsonaro
Saiba mais

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), anunciou nesta quarta-feira, 5, que o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), ex-relator da CPMI do INSS, será o vice-presidência da sua chapa eleitoral à Presidência.

O nome surpreendeu aliados do filho de Jair Bolsonaro, uma vez que Gaspar é pouco conhecido nacionalmente e havia oficializado, na véspera, sua candidatura ao Senado em Alagoas.

A jornalistas, Flávio afirmou que a atuação de Gaspar na área da segurança pública e o papel que teve como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou desvios no INSS levaram à sua escolha.

O senador, no entanto, admitiu publicamente que o nome de Gaspar foi uma alternativa diante da falta de apoio de siglas do Centrão, como Progressistas, União Brasil, Republicanos e Podemos. Todas essas siglas tiveram mulheres cotadas para ser vice de Flávio, mas declararam neutralidade na disputa presidencial no segundo turno, com a liberação de seus diretórios estaduais.

Entre os aliados presentes ao anúncio do vice da chapa bolsonarista, estavam nomes de mulheres que foram cotadas a vice pelo PL, a exemplo das senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF) e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniela Marques (Republicanos).

Tereza Cristina, cujo partido vetou a aliança com o PL a nível nacional, o que barrou sua escolha como vice, afirmou que vai apoiar Flávio individualmente e que o nome de Gaspar

A escolha do nome foi uma surpresa até mesmo para aliados do senador, que esperavam que o escolhido fosse o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, disse que o nome foi mantido em sigilo até mesmo de aliados mais próximos, como o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcanti (PL-RJ) e o senador Carlos Portinho (PL-RJ).

 

 

Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroEleições 2026

Mais de Mundo

Donald Trump pode perder o Congresso em novembro? Entenda

Partido das Baratas se torna maior desafio ao governo de Modi na Índia

Governo brasileiro diz que são 'falsas' justificativas dos EUA para revogar visto de embaixadora

Visto da embaixadora brasileira nos EUA é revogado pelo Departamento de Estado

Mais na Exame

Carreira

O RH como 'farol' da IA: o desafio agora é redesenhar o trabalho entre humanos e agentes digitais

Brasil

Salário mínimo 2027: veja o reajuste e o novo valor

Esporte

Carlos Sainz planeja disputar uma corrida histórica — e não é de Fórmula 1

Pop

É hoje! Nova minissérie de 'Star Wars' chega no Disney+