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Lula e Alcolumbre se reúnem após crise política em encontro articulado por ministros do STF

Políticos estão afastados desde a crise política desencadeada com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 10h28.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), conversaram pessoalmente após meses de distância nesta terça-feira, 5.

O encontro foi articulado pelos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes foi o anfitrião da reunião, que foi noticiada pela jornalista Bela Megale, do O Globo, e confirmada pela EXAME junto a duas pessoas familiarizadas com o assunto.

A reunião representa um ensaio de reaproximação entre Lula e Alcolumbre, afastados desde a crise política desencadeada com a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. O rompimento teve início quando o presidente da República recusou um pedido de Alcolumbre para indicar o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) à vaga aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. Em vez do ex-presidente do Senado, Lula indicou Messias.

A decisão provocou uma reação do presidente do Senado. Nos meses seguintes, Alcolumbre trabalhou nos bastidores para construir uma maioria contrária à indicação de Messias.

Em abril deste ano, o Senado rejeitou o nome escolhido por Lula, impondo ao presidente uma derrota inédita na história recente do país. Foi a primeira vez desde a República das Espadas, no século XIX, quando indicações do então presidente Floriano Peixoto ao STF foram rejeitada pelo Senado.

O episódio da rejeição de Messias aprofundou o desgaste entre o Palácio do Planalto e o comando do Senado e afetou a interlocução entre os dois líderes em votações consideradas estratégicas para o governo. Alcolumbre deixou de pautar, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição que põe fim à escala 6x1, tema prioritário para o governo.

Ao mesmo tempo, Alcolumbre viabilizou a aprovação de uma PEC que concede aposentadoria especial a agentes de saúde, tema considerado pela equipe econômica do governo uma pauta-bomba por seu impacto bilionário para os cofres públicos.

Quanto à vaga ainda aberta no STF, Lula já afirmou que vai voltar a indicar Messias ao cargo. Um integrante do Palácio do Planalto afirma que Lula pretende voltar a indicar Messias apenas após as eleições, caso o presidente seja reeleito.

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