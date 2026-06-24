Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Terremoto de 7,1 em magnitude atinge a Venezuela

O tremor também foi sentido na Colômbia e foi seguido por diversos tremores secundários

(MANAURE QUINTERO / AFP/AFP)

(MANAURE QUINTERO / AFP/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de junho de 2026 às 20h30.

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a Venezuela nesta quarta-feira (24), com repercussão em Caracas e em outras regiões do país. O tremor também foi sentido na Colômbia e foi seguido por diversos tremores secundários, segundo informações divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e pela agência de notícias AFP. 

De acordo com os dados sísmicos, o terremoto ocorreu durante a tarde e foi classificado como um dos mais fortes registrados na região nos últimos anos. O abalo foi percebido em diferentes cidades venezuelanas, levando moradores a deixarem prédios e residências por precaução.

Em Caracas, capital do país, moradores relataram forte sensação de abalo e buscaram áreas abertas enquanto as autoridades monitoravam a situação.

O terremoto também foi sentido na Colômbia, ampliando o alcance do fenômeno na região norte da América do Sul. Após o tremor principal, diversos abalos secundários foram registrados, mantendo a população em alerta.

Impactos

Mapas sísmicos e dados divulgados pelo jornal The New York Times mostram a localização do epicentro próximo a cidade de Valencia, a terceira maior do país, que fica a 160 km de Caracas. Informações preliminares indicam que o tremor foi suficientemente forte para ser sentido a centenas de quilômetros do epicentro.

Até o momento, as autoridades continuavam avaliando possíveis danos estruturais e os impactos do terremoto nas áreas atingidas. Equipes de emergência permanecem em alerta enquanto o país acompanha os efeitos provocados após o abalo principal.

Com O Globo 

Acompanhe tudo sobre:Terremotos

Mais de Mundo

Caso Epstein: Bill Gates diz que recebeu ameaças 'veladas' do criminoso

Trump cancela lei habitacional para impulsionar projeto eleitoral no Congresso

Espriella promete fortalecer relações da Colômbia com Israel

China registra mais de 22 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos até maio

Mais na Exame

Esporte

Como serão definidos os jogos de quem se classificar em 3º lugar na Copa do Mundo

ExameLab

Navegadores com IA: o que são, como funcionam e o que já dá para delegar aos agentes

Inteligência Artificial

Nubank prioriza "mentalidade de IA" nas contratações, diz líder do centro de design do banco

Carreira

Com 27 anos em RH, ela mira os conselhos para ampliar o impacto da gestão de pessoas nas empresas