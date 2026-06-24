Terremoto de 7,1 em magnitude atinge a Venezuela

(MANAURE QUINTERO / AFP/AFP)
Redação Exame
Publicado em 24 de junho de 2026 às 20h30.
Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a Venezuela nesta quarta-feira (24), com repercussão em Caracas e em outras regiões do país. O tremor também foi sentido na Colômbia e foi seguido por diversos tremores secundários, segundo informações divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e pela agência de notícias AFP.
De acordo com os dados sísmicos, o terremoto ocorreu durante a tarde e foi classificado como um dos mais fortes registrados na região nos últimos anos. O abalo foi percebido em diferentes cidades venezuelanas, levando moradores a deixarem prédios e residências por precaução.
Em Caracas, capital do país, moradores relataram forte sensação de abalo e buscaram áreas abertas enquanto as autoridades monitoravam a situação.
O terremoto também foi sentido na Colômbia, ampliando o alcance do fenômeno na região norte da América do Sul. Após o tremor principal, diversos abalos secundários foram registrados, mantendo a população em alerta.
Mapas sísmicos e dados divulgados pelo jornal The New York Times mostram a localização do epicentro próximo a cidade de Valencia, a terceira maior do país, que fica a 160 km de Caracas. Informações preliminares indicam que o tremor foi suficientemente forte para ser sentido a centenas de quilômetros do epicentro.
Até o momento, as autoridades continuavam avaliando possíveis danos estruturais e os impactos do terremoto nas áreas atingidas. Equipes de emergência permanecem em alerta enquanto o país acompanha os efeitos provocados após o abalo principal.
Com O Globo