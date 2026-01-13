Lula empata com Tarcísio e vence Flávio no 2º turno, diz Meio/Ideia

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08h27.
Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 08h30.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em cenário de empate técnico com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a Pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta terça-feira, 13.
Nas outras simulações, Lula vence todos os adversários com vantagem que varia entre sete e 23 pontos percentuais.
Essa é a primeira pesquisa do ano que simula a disputa presidencial.
No cenário de Lula contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial, o petista aparece com 46,2% contra 36% do filho mais velho do clã Bolsonaro. A vantagem de Lula é de 10,2 pontos percentuais.
Na simulação de uma disputa entre o presidente e o governador de São Paulo, Lula tem 44,4% das intenções de voto contra 42,1% de Tarcísio “. A diferença caracteriza empate técnico dentro da margem de erro do levantamento.
Na disputa contra a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem vantagem de sete pontos percentuais (46% x 39%).
Nas demais simulações, vence os governadores Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) e os pré-candidatos Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo com vantagens entre 9 e 23 pontos percentuais.
A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2026 por telefone.
A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06731/2026 - BRASIL.
