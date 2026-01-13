Brasil

Lula empata com Tarcísio e vence Flávio no 2º turno, diz Meio/Ideia

Na primeira pesquisa do ano, Lula lidera cenários com vantagem que varia entre 2,3 e 23 pontos

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 08h27.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 08h30.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em cenário de empate técnico com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulação de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a Pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta terça-feira, 13.

Nas outras simulações, Lula vence todos os adversários com vantagem que varia entre sete e 23 pontos percentuais.

Essa é a primeira pesquisa do ano que simula a disputa presidencial.

No cenário de Lula contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial, o petista aparece com 46,2% contra 36% do filho mais velho do clã Bolsonaro. A vantagem de Lula é de 10,2 pontos percentuais.

Na simulação de uma disputa entre o presidente e o governador de São Paulo, Lula tem 44,4% das intenções de voto contra 42,1% de Tarcísio “. A diferença caracteriza empate técnico dentro da margem de erro do levantamento.

Na disputa contra a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem vantagem de sete pontos percentuais (46% x 39%).

Nas demais simulações, vence os governadores Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) e os pré-candidatos Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo com vantagens entre 9 e 23 pontos percentuais.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 2000 brasileiros adultos entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2026 por telefone.

A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06731/2026 - BRASIL.

Cenários 2º turno Meio/Ideia (janeiro 2026)

Lula x Tarcísio de Freitas

  • Lula: 44,4%
  • Tarcísio de Freitas: 42,1%
  • Branco/Nulo: 7,2%
  • Não sabe: 6,4%

Lula x Michele Bolsonaro

  • Lula: 46%
  • Michele Bolsonaro: 39%
  • Branco/Nulo: 8,6%
  • Não sabe: 6,5%

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 46,2%
  • Flávio Bolsonaro: 36%
  • Branco/Nulo: 9,8%
  • Não sabe: 8,6%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula: 46,3%
  • Ronaldo Caiado: 36,5%
  • Branco/Nulo: 10,6%
  • Não sabe: 6,7%

Lula x Romeu Zema

  • Lula: 46,3%
  • Romeu Zema: 36,1%
  • Branco/Nulo: 10,8%
  • Não sabe: 6,9%

Lula x Ratinho Jr.

  • Lula: 46%
  • Ratinho Jr.: 37%
  • Branco/Nulo:10,1%
  • Não sabe: 7%

Lula x Eduardo Leite

  • Lula: 45%
  • Eduardo Leite: 23%
  • Branco/Nulo: 18,5%
  • Não sabe: 13,6%

Lula x Renan Santos

  • Lula: 46,5%
  • Renan Santos: 23,5%
  • Branco/Nulo: 19,5%
  • Não sabe: 10,6%

Lula x Aldo Rebelo

  • Lula: 45,2%
  • Aldo Rebelo: 19%
  • Branco/Nulo: 26,3%
  • Não sabe: 9,5%
