Lula finaliza projeto de lei antifacção que será enviado ao Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o projeto de lei antifacção após reunir ministros na tarde desta sexta-feira, 31, para discutir a medida. A expectativa é que o texto, que atualmente está na Casa Civil, seja enviado ao Congresso ainda hoje.

O encontro contou com a participação dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

A reunião ocorreu em meio à crise de segurança pública desencadeada pela megaoperação policial no Rio de Janeiro, que resultou em ao menos 214 mortes. As críticas do governador Cláudio Castro (PL) à suposta falta de cooperação do governo federal com sua gestão na área de segurança pública colocou o Planalto em alerta.

Lewandowski negou saber da operação e, no dia seguinte, viajou ao Rio para anunciar a criação de um Escritório de Combate ao Crime Organizado, com o objetivo de "eliminar barreiras" entre os governos estadual e federal.

O grupo será comandado pelo secretário de Segurança Pública do Rio, Victor Cesar Santos, e pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo. O anúncio foi feito após uma reunião entre os representantes do governo do Rio e federal. Além disso, o estado poderá recrutar peritos criminais da União e aumentar o efetivo da Força Nacional do Rio e da Polícia Rodoviária Federal no estado. Há também a intenção de intensificar as ações de inteligência da Polícia Federal para sufocar o braço financeiro das quadrilhas.

Em meio à crise, Lula pediu celeridade na análise legal do projeto de lei antifacções. Na semana passada, a minuta do projeto foi levada ao Planalto por Lewandowski. O texto estava na AGU quando ocorreu a megaoperação no Rio de Janeiro, e, por determinação de Jorge Messias, foi enviado com parecer favorável para a Casa Civil no mesmo dia.

Saiba tudo sobre a megaoperação no Rio de Janeiro