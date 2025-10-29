Castro anuncia parceria com governo Lula contra o crime organizado no Rio

Durante o pronunciamento, Ricardo Lewandowski declarou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai apoiar o Rio de Janeiro com profissionais especializados para fortalecer as investigações e ações de segurança pública.

“Colocamos à disposição do governador e das autoridades de segurança peritos criminais que podem ser mobilizados pela Força Nacional e também de outros estados. Médicos legistas, odontólogos, peritos. Também temos bancos de dados no que diz respeito a DNA, balística, tudo isso estamos colocando à disposição do governador”, detalhou o ministro.

Lewandowski reforçou a gravidade da situação da segurança pública no Rio e que o governo federal está disposto a investir no enfrentamento do crime organizado no estado.

"Estamos enfrentando um problema muito sério, não só aqui no Rio de Janeiro, mas que se espalha por todo o país. Por isso, vamos reunir todos os nossos esforços, investir recursos materiais e humanos para enfrentá-lo da forma mais coordenada possível. Claro que essas forças-tarefa, esses escritórios, surgem por um tempo, são emergenciais. Mas, tendo em vista o empenho de todos nós, teremos em breve bons resultados".

Apoio da Polícia Federal

Ricardo Lewandowski anunciou também que o governo federal vai aumentar o número de agentes da Polícia Federal (PF) e da Força Nacional no Rio de Janeiro diante da emergência.

Segundo o ministro, essa ação será feita seguindo as solicitações de Cláudio Castro de apoio na segurança pública, enquanto o governo federal tomará as medidas necessárias.

“Durante a crise, já aumentamos o efetivo da Polícia Federal no entorno da capital em pelo menos 50 integrantes. Em breve, enviaremos outro número equivalente. Claro que temos um número relativamente pequeno para patrulhar todo o território, mas, nesta situação de emergência, vamos ampliar. Também vamos aumentar, dentro do possível, o número de integrantes da Força Nacional. O senhor governador certamente fará um pedido para que nós, dentro das nossas possibilidades, façamos isso. Essa é a rotina: o governador solicita, nós estimamos os números disponíveis e autorizamos o deslocamento dessas forças”.

Há possibilidade de GLO no Rio?

No final do pronunciamento, Lewandowski se manifestou sobre a possibilidade de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro. O ministro esclareceu que o Planalto ainda não tem posição definida sobre o tema, mas acompanha a situação à distância.

“Não há nenhuma posição do governo federal contra ou a favor da GLO. Estamos acompanhando à distância e oferecendo ajuda dentro da nossa competência. Não excluímos nem recomendamos a medida, tudo depende das circunstâncias e do próprio governador”.