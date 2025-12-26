Lula empata com Flávio, Tarcísio e Michelle no 2º turno, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga os cenários de primeiro turno das eleições de 2026, mas está empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nas simulações de segundo turno, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 26.

No cenário contra o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula tem 44,1% das intenções de voto contra 41% do senador. Segundo a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

Na comparação com o levantamento anterior, o petista caiu 1,8 ponto percentual, enquanto Flávio subiu 2,4 pontos.

Essa é a menor diferença entre os dois desde que o nome do senador foi incluído no levantamento, em outubro deste ano.

No cenário entre Lula e Tarcísio, o presidente tem 44% contra 42,5% do governador de São Paulo, também em empate técnico. Lula teve uma alta de 1 ponto, enquanto Tarcísio teve uma variação positiva de 0,7 ponto.

Em uma eventual disputa entre Lula e Michelle, o petista 44,8% contra 41,4% da ex-primeira dama, outro cenário de empate técnico entre os nomes.

Lula também aparece tecnicamente empatado em uma eventual disputa com o governador do Paraná, Ratinho Jr. O petista tem 43,8% contra 40,2% de Ratinho.

O instituto também testou o nome da senadora Teresa Cristina (PL). Lula tem vantagem mais confortável nessa simulação, com 44,6% contra 30,3% da senadora.

Cenários de 2º turno presidencial 2026 Paraná (dezembro/2025)

Jair Bolsonaro x Lula

Lula: 43,6%

Jair Bolsonaro: 43,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%

Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 44,8%

Michelle Bolsonaro: 41,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 9%

Não sabe/não opinou: 4,8%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 44%

Tarcísio de Freitas: 42,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%

Não sabe/não opinou: 4,7%

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 44,1%

Flávio Bolsonaro: 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,1%

Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula x Ratinho Junior

Lula: 43,8%

Ratinho Junior: 40,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,6%

Não sabe/não opinou: 5,4%

Lula x Tereza Cristina

Lula: 44,6%

Tereza Cristina: 30,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 18,8%

Não sabe/não opinou: 6,2%

Lula lidera no primeiro turno

O instituto simulou quatro cenários de primeiro turno. Em três deles, Lula tem 37% das intenções de votos contra percentuais que variam entre 24% e 27% dos potenciais adversários da direita.

O melhor resultado para Lula é com Michelle como candidata (37,2% contra 24,4%), enquanto o com menor diferença é contra Flávio Bolsonaro (37,6% contra 27,8%).

O único cenário que a disputa aparece mais apertada é contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa simulação, Lula tem 36,9% e o ex-presidente, 31,3%.

Inelegível e preso por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro não disputará as próximas eleições.

Os demais nomes simulados não ultrapassam 9% das intenções de votos em todos os cenários.

A pesquisa foi realizada com 2.038 eleitores em 26 estados e o Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.