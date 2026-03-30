Lula e Flávio empatam numericamente no 2º turno, diz pesquisa BTG/Nexus

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a primeira rodada da pesquisa BTG Pactual/Nexus.

Ambos registram 46% das intenções de voto no cenário estimulado, configurando empate numérico.

Nos demais cenários testados, o presidente mantém vantagem sobre outros nomes da centro-direita. Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula tem 46% contra 40%.

Diante do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), a diferença é de 46% a 41%.

Já contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), Lula amplia a vantagem: 46% a 36%.

Os dados indicam um patamar estável de intenção de voto para Lula, que aparece com 46%% em todos os cenários simulados de segundo turno, enquanto seus adversários variam conforme o grau de conhecimento nacional e consolidação política.

Outro ponto relevante é o nível de indecisão e rejeição. No cenário contra Flávio Bolsonaro, votos em branco, nulos ou nenhum somam 7%. Esse índice sobe para 12% nos cenários com Zema e Caiado, e atinge 17% contra Eduardo Leite.

O percentual de eleitores que afirmam não saber ou não responder (NS/NR) permanece baixo, entre 0% e 2% nos diferentes cenários.

Recortes demográficos mostram divisão por sexo, renda e região

Os dados por perfil indicam diferenças relevantes na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Entre as mulheres, Lula tem 54% das intenções de voto, contra 38% do senador. Já entre os homens, Flávio lidera com 54%, enquanto o presidente soma 39%. O recorte por sexo mostra vantagem de Lula entre mulheres e de Flávio Bolsonaro entre homens.

Na divisão por idade, Flávio Bolsonaro aparece à frente entre eleitores de 16 a 24 anos (49% a 44%) e de 25 a 40 anos (50% a 40%). Lula lidera entre os eleitores de 41 a 59 anos, com 48% contra 46%, e amplia a vantagem entre os que têm 60 anos ou mais, com 55% ante 37%.

No recorte por escolaridade, Lula tem 57% entre eleitores com ensino fundamental, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Já entre os que têm ensino médio, o senador lidera com 54%, ante 38%. Entre os eleitores com ensino superior, há empate técnico: 46% para Lula e 45% para Flávio.

Entre evangélicos, Flávio Bolsonaro registra 62%, enquanto Lula tem 29%. Entre católicos, o presidente lidera com 54% contra 41%. Lula também aparece à frente entre eleitores sem religião (57% a 35%) e nas demais religiões (48% a 39%).

No recorte de renda, Lula tem maior vantagem entre os eleitores com renda de até 1 salário mínimo, com 62% contra 31%. Já Flávio Bolsonaro lidera entre os que recebem de 2 a 5 salários mínimos (53% a 39%) e entre os com renda acima de 5 salários (54% a 41%).

Entre os eleitores da PEA, população economicamente ativa, Flávio Bolsonaro marca 55% entre os trabalhadores formais, contra 37% de Lula. Entre informais, Lula aparece com 48% e Flávio com 45%. Já entre os que não fazem parte da PEA, o presidente tem 57%, ante 35% do senador.

No recorte regional, Lula lidera no Nordeste com 58%, enquanto Flávio Bolsonaro tem vantagem no Sul, com 61%. No Norte e Centro-Oeste, o senador soma 51% contra 41% de Lula. No Sudeste, há empate numérico, com 46% para Lula e 45% para Flávio Bolsonaro.

Por tipo de município, Flávio Bolsonaro lidera nas capitais, com 48% contra 44%. Lula tem vantagem nas regiões metropolitanas, com 52% ante 40%. No interior, há empate, com 46% para cada candidato.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.006 eleitores, entre os dias 27 e 29 de março, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por Banco BTG Pactual S.A. e está registrada no TSE sob o protocolo BR-07875/2026.

Cenários de 2º turno da Pesquisa BTG/Nexus (março de 2026)

Lula vs. Flávio Bolsonaro

Lula: 46%

Flávio Bolsonaro: 46%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

NS/NR: 0%

Lula vs. Romeu Zema

Lula: 46%

Romeu Zema: 40%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

NS/NR: 2%

Lula vs. Ronaldo Caiado

Lula: 46%

Ronaldo Caiado: 41%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

NS/NR: 1%

Lula vs. Eduardo Leite