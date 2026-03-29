Lula define que Alckmin será seu vice na campanha à reeleição, diz jornal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) definiu que o atual vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ocupará novamente a vaga na chapa que disputará a reeleição em outubro deste ano, segundo informação do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A aliança de Lula e Alckmin em 2022 foi apontada como um trunfo e um aceno do petista ao centro. No governo, Alckmin foi Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e teve papel fundamental durante o tarifaço do governo Donald Trump a produtos brasileiros.

Neste ano, setores do PT discutiam se um nome do MDB poderia criar um fator novo para Lula. No sábado, o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que o MDB e o PSD não integrarão a aliança pela reeleição de Lula nacionalmente e que as alianças devem se restringir a acordos estaduais.

Em entrevista no início deste ano, o petista deixou em aberto a possibilidade de Alckmin disputar a eleição em São Paulo como candidato ao governo estadual ou ao Senado ao afirmar que ele "teria uma missão cumprir".

A possibilidade, porém, diminuiu nas últimas semanas com as movimentações do tabuleiro eleitoral. O ex-ministro Fernando Haddad foi anunciado como pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, filiou-se ao PSB para disputar o Senado na última sexta-feira.

Durante o evento, aliados de Alckmin afirmaram à EXAME que a renovação da chapa para a disputa da reeleição de Lula estava praticamente “certa”.

A segunda vaga da chapa paulista deverá ser ocupada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que pode deixar a Rede e se filiar ao PT ou ao PSOL.