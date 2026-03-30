Pesquisas BTG/Nexus: no 1º turno, Lula tem 41% e Flávio, 38%

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) largam na frente e concentram a disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026, segundo a primeira rodada da pesquisa BTG Pactual/Nexus.

No principal cenário estimulado de primeiro turno, o petista registra 41% das intenções de voto, seguido de perto pelo parlamentar, que alcança 38% da preferência do eleitorado.

Como a pesquisa possui uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os líderes estão tecnicamente empatados.

Bem distantes do pelotão de frente, aparecem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 4%. Eles são seguidos por Renan Santos (Missão), com 2%, e Aldo Rebelo (MDB), que não pontuou. Votos brancos e nulos somam 8%, e os indecisos representam 2%.

Entre os eleitores que declararam voto no cenário 1, a maior parte afirma ter decisão consolidada. Segundo o levantamento, 69% dizem que o voto já está definido e não pretendem mudar, enquanto 30% afirmam que ainda podem alterar a escolha. Outros 1% não souberam ou não responderam.

No levantamento espontâneo, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Lula lidera com 32%, enquanto Flávio Bolsonaro marca 26%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 2%. Um contingente expressivo de 30% não soube responder em quem votaria de forma espontânea.

Cenários alternativos mostram empate técnico

O instituto também testou outras configurações estimuladas para a corrida presidencial. No segundo cenário, que substitui Caiado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ocorre um empate técnico absoluto na liderança: tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro registram exatos 39% dos votos. Nesta simulação, Zema aparece com 5%, Leite marca 4%, Renan Santos tem 3% e Aldo Rebelo anota 1%.

Em uma terceira hipótese, sem as presenças de Caiado e Leite nas opções, o atual presidente vai a 42%, enquanto o senador do PL anota 39%. Neste quadro, Zema sobe para 6% e Renan Santos mantém os 3%.

Destaques demográficos e regionais

A análise dos cruzamentos demográficos evidencia que a polarização nacional reflete divisões consolidadas de renda, religião e geografia. O atual presidente Lula tem seu melhor desempenho na região Nordeste (52%), entre os eleitores que ganham até um salário mínimo (56%) e na parcela da população com ensino fundamental (52%).

Já o senador Flávio Bolsonaro consolida sua força no recorte religioso, liderando com ampla vantagem entre os eleitores evangélicos (53%), ante 27% do petista. O candidato do PL também se destaca na região Sul, onde atinge 48% das intenções, e tem forte adesão entre o eleitorado masculino (44%).

A pesquisa Nexus entrevistou 2.006 eleitores, entre os dias 27 e 29 de março, por meio de telefone (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por BTG Pactual e está registrada no TSE sob o protocolo BR-07875/2026.

Cenários de 1º turno da Pesquisa BTG/Nexus (março de 2026)

Cenário 1

Lula: 41%

Flávio Bolsonaro: 38%

Romeu Zema: 4%

Ronaldo Caiado: 4%

Renan Santos: 2%

Aldo Rebelo: 0%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

NS/NR: 2%

Cenário 2

Lula: 39%

Flávio Bolsonaro: 39%

Romeu Zema: 5%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Eduardo Leite: 4%

Não votaria: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

NS/NR: 2%

Cenário 3